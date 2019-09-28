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最新／挖台邦交國傷害台灣也助蔡英文？王毅：這什麼邏輯？

十一前夕 陸網管愈來愈嚴

2019-09-28 00:32聯合報 特派記者陳言喬／北京報導

隨著中共建政七十周年接近，網路言論變得敏感，不少人微信突然被禁。圖／取自京華網
隨著中共建政七十周年接近，網路言論變得敏感，不少人微信突然被禁。圖／取自京華網
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中共建政七十周年前夕，網管愈來愈嚴，北大法律系教授賀衛方的微信近日被封。他微信上顯示被封原因是「傳播惡性謠言等違法違規內容」，封禁類型是「限制登錄，不可解封」。

賀衛方還身兼大陸全國外國法制史學會副會長、中國法學會比較法學研究會副會長等職，曾赴美國哈佛大學訪問，在國際法學界也頗具知名度。

熟悉他的朋友稱，賀的言論還算中肯且較謹慎、也懂得網路「規矩」，就算偶有批評時政，但都有憑有據，連他也被認定是「惡性造謠」，說明大陸的言論自由已極度緊縮。

賀衛方這次因哪篇言論導致微信被網管「斃命」，尚不可知，但最近他的一篇舊文重新在網路上流傳。他在這篇「國家和我」的文章中，呈現對「我和國、家和國、國慶時節、理性愛國、國民素質與法治建設」等五方面的論述，說明國家、政府、政黨與個人的差別。

例如在國民素質部分提到，「有人認為以現在國民素質，法治和民主的進程不宜太快，甚至很多人相信，中國人口之多、地域之廣、情況之複雜，不可能徹底予權於民，否則天下大亂」。

賀衛方反駁說，英國八百年前就有「大憲章」，當時英國經濟文化都相當落後。他不相信今天的中國人比起八百年前英國人素質更低下，他認為當務之急是如何通過對政府權力的憲法限制帶來更廣闊的自由空間等。

賀衛方的言論帶給當局刺耳的感受，應是他微信帳號遭封的主因。不只賀衛方，近來許多網路大Ｖ或稍具知名度的評論家、歷史專家的微博或微信均遭封鎖。

微信英國哈佛大學

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