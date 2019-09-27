學新疆維穩？中國警方發通知採男性DNA

2019-09-27 16:01 世界日報 中國新聞組／北京27日電



繼新疆、浙江寧波、安徽安慶部分地區之後，廣西桂林市公安局下轄各派出所近期向居民發出採集男性DNA樣本的通知，要求居民9月20至12月31日到派出所抽血，強調此舉是「為完成公安基礎信息工作」，「提升人口管理的精細化，可控化程度」。當局強行採集血液DNA，也引來侵犯私有財產和個人隱私的批評。

自由亞洲電台報導，桂林市桂青派出所日前向居民發出「關於採集男性家族血樣DNA信息通知」，稱為完成公安基礎信息工作，全面提升人口管理的精細化、可控化程度和提升服務民生的能力，按照上級部門統一部署。

桂林市北門派出所一名公安稱，全市每戶家庭，只需一位男性接受DNA採集：「各個地方（要求）不同。我告訴你（DNA）採集是要採集，但是我們各個地方不同的。到時候採集一個人，男性。」

據報導，在新疆地區，2017年就已開始對當地居民進行DNA、虹膜等人體生物數據進行採集。去年至今，山東聊城、浙江寧波、湖北十堰及安徽桐城的部分鄉鎮，也在採集居民的DNA數據。在江西豐城市尚莊鎮，有警察上門採集村民的血液樣本，每個家族只採集男性血液樣本，成人和兒童各採一個。

安徽六安居民王德旺表示，血液是公民與生俱來的私有財產，當局強行採集血液DNA，明顯是侵犯私有財產和個人隱私的行為，「他們把新疆維穩的這一套帶到內地來了，他對DNA的採集，嚴重侵犯了人權。這是他們維穩的其中一種手段。」

山東膠州一小學教師孟女士說，她堅決反對當局強制採集公民的DNA：「我認為這是個人隱私，我不贊成這樣做。問題是派出所他常不依法辦案和辦事。」

報導指出，有資料顯示，中國警方目前所掌握的DNA數據庫，已存儲了約1億份民眾的DNA樣本。

北京丰台區多位訪民透露，很多在京訪民一旦被帶到派出所，都會被強行驗血，其後才得知警方從他們的血液中提取DNA數據。