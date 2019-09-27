香港貧富差距大 有人住豪宅卻有人住0.4坪棺材房

2019-09-27 15:40 聯合新聞網 遠見提供



一位年約60歲老人及一位帶著吉他的中年人，白天當清潔工或警衛，擺張躺椅就住在星空下。 分享 facebook

鮮少人知道香港貴為全球第三大金融中心，竟然是貧富落差最嚴重的先進社會，甚至比中國大陸還懸殊。

不要懷疑，全球最貴的房價就出現在香港的山頂，去年9月山頂白加道成交一棟33年老宅，每平方呎逼近30萬港幣，相當每坪4272萬元台幣；但也請不要驚訝，全球最差的居住環境也在香港，共用廁所的「籠屋」「棺材房」，僅有一人平躺的空間。

小小香港分成18區，幾乎每區都混雜著豪宅與貧民窟。車子從九龍何文田山道一路往旺角上海街、亞皆老街鬧區行進，僅8分鐘車程距離，並存著天堂與地獄般，兩種極端生活型態。

豪宅林立的何文田山道，環境優美，住房約在28至84坪間，面積愈大單價愈高，每平方呎2至4.5萬港幣，相當每坪285萬至640萬台幣。

住在何文田道上的居民，週六到五星級Cordis（康得思）酒店消費，用完每人近3000元的自助餐後，順便到隔壁的朗豪坊商場逛一逛，Dior、Channel、GUCCI等國際精品應有盡有。

高級住宅區何文田山道，環境優美，每坪約285萬至640萬台幣。 分享 facebook

但就在朗豪坊商場方圓50公尺的街道巷弄內，許多底層民眾住在隔成上下二層，僅一張床大、月租8000元台幣的棺材房裡（2.5呎X6呎，約0.4坪）。

一位留著長瀏海的36歲阿安正滑著手機。高中學歷的他從事日薪2000元台幣的倉務工作，有做才有錢領，月薪約4萬台幣，按規定沒資格申請租公屋，只能選擇住在便宜惡劣的環境中。

「夾板隔成的棺材房比用鐵絲網圍成的籠屋還差，鐵絲網通風，夾板密不透氣，」阿安說，政府嫌籠屋有害城市形象予以拆除，是掩耳盜鈴，貧富懸殊不會因拆到剩10間合法籠屋而消失。

一位住在棺材房下舖的吳先生，每天當警衛12小時，月休4天，薪水3萬6000元台幣，最近身體微恙在家休息，他不勝唏噓說，「這裡貧富落差太大，大陸現在機會都比香港多，我很後悔來香港。」

淺水灣臨近山坡住宅，每間10億台幣起跳

從旺角搭地鐵到不遠處，有「貧民窟」之稱的深水埗，一處九層樓高、無電梯的老宅天台上，有六戶用鐵皮加蓋的違章建築。

香港社區組織協會（SOCO）幹事施麗珊說，違章到底何時興建沒人知道，管委會也無可奈何，只好酌收每月4800至1萬台幣房租。有位張姓婦女每天幫攤販賣菜12小時，全年無休月薪4萬台幣，寧可忍受漏水之苦，也樂於付4800元租金，因為外面行情價是1萬6000元至2萬台幣。

甚至還有人住在狹窄廚房上方的陰暗閣樓裡，每天靠老舊「馬椅梯」上下樓。

閣樓至少還能遮風避雨。天台上有年約60歲老人及帶著吉他的中年人，擺張躺椅就住在星空下。隨意搭的木條橫棍上，掛著幾件衣褲，就是兩人全部家當。

他們白天當清潔工或警衛，晚上回到天台生活，唯一娛樂就是玩手機，兩支手機頓時成為暗黑天幕下，唯二的亮點。

長期關心弱勢的施麗珊說，住戶怎麼趕都趕不走，下雨天他們就暫到10樓樓梯間躲避，「像這種住在天台違章建築與露天的香港人不計其數」。

諷刺的是，從天台往四周眺望，到處是被燈火點綴成星光閃閃的高樓大廈，不遠處是興建中的「愛海頌」，12坪售價2400萬台幣。

令人驚訝的是，這個新建案算是平價了。

在香港金融業20年的台灣高階經理人Mike說，背靠太平山、緊臨維多利亞港的淺水灣才是香港著名的富人區。臨近山坡的住宅外表豪不起眼，每坪至少2000萬台幣起跳，隨便一間都要10億台幣，獨棟別墅更是高不可攀，至少幾十億台幣。

台灣經理人見證香港的貧富懸殊

Mike只要一提起香港的貧富懸殊就直搖頭。幾年前公司辦公益活動，他首次探訪深水埗的弱勢族群，踏進居民住處後，一股刺鼻味道撲來，簡直不敢相信這是香港。「我每天在中環上班，到處是20幾層樓高的玻璃帷幕大廈，不然就是摩登商場，一輩子都無法想像有人過這樣的生活，」Mike說。

2014年，Mike五歲女兒參加同學慶生會，回來對他說，一個蛋糕3萬2000元台幣，她爸媽送的禮物是一艘遊艇附帶一位船長、兩名廚師。Mike嘆口氣，「我還遇過10幾位香港人，從未坐過計程車也沒搭過地鐵，金字塔頂端有錢人，生活之奢華令人難以想像」。

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另外，一位住大嶼山「愉景灣」的日商Amanda則指出，這個低密度住宅區有國際學校、五星級飯店，住戶八成外國人。即便離市區遠，不易被炒作，每坪也要142至242萬台幣。由於區內不能用私人交通工具，僅能用高爾夫球車代步，但牌照稀少昂貴，一台要3200萬台幣。「停一整排高爾球車的這一區，不到30坪就要上億台幣，」她說。

香港貧富懸殊到底多嚴重？根據港府2018年11月的資料顯示，香港貧窮線是每人月收少於1萬4000元台幣。2017年有137萬人處於貧窮狀態，平均每五人有一位貧窮人口；美國CIA的調查也指出，香港的堅尼係數在157個國家地區排名第九，甚至比中國（29名）還高為0.539，超過0.4的警戒線。

香港勞工沒保障，竟然未制訂最高工時

從兩極化薪資就能看出端倪。金融業、醫師、律師、大學教授的月薪動輒數十萬港幣起跳，基層員工卻毫無保障。NGO爭取數十年，港府才在2011年5月法定最低時薪28元港幣（112元台幣），今年調至37.5港幣（150元台幣），仍輸給台灣、韓國與日本。

去年底，香港民間團體樂施會換算月薪4.4萬台幣才能維持最基本的生活，如以目前的最低時薪計算，全年無休工作都不夠支付。施麗珊說，香港並無勞基法，勞工收入低、加班已成常態。

連香港深水埗區議員楊彧都有深深無力感。香港僅公務員周休二日，大部分上班族僅休一日，每日工作超過10小時，多年來不斷倡議制訂最高工時，政府都以「各行各業情況不同，很難立法」回應。

如果將香港家戶所得分為十級，2016年最富有前10％，每月所得中位數45萬台幣，最貧窮1萬240元，相差近43倍，堪稱全球第一，前10％的收入占整體收入41％，後者僅0.6％。

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今年5月，香港某資產管理公司總經理Kevin帶台灣客戶看地產。他僅開車33公里的距離（約末台北信義區到林口），就讓客戶深刻感受香港的貧富懸殊。房價從16億（約80坪）到1600萬台幣（約11坪），相差100倍；從中環吃一客3200元牛排到元朗160元簡餐（沒有蔬菜，僅幾片肉），「我帶他體驗真實的香港人生活，客戶直呼不敢置信」。

Kevin說，香港只要從住家就能知道身家背景。如有同事住在半山、山頂、淺水灣、薄扶林或跑馬地，都會讓人打從心底羨慕起來。

他記憶猶新，10幾年前公司為他租下半山的30年老宅，40坪大卻堆滿報紙等雜物，也沒粉刷，月租要33萬台幣。台灣豪宅「帝寶」133坪外加3個車位，月租不過28萬元。有一次，他帶助理到住所，她下車直呼：哇，這是我這輩子第一次踏進半山的房子。「我在台北的家有50坪，如果她看到會不會昏倒。」Kevin說。

貧富落差是香港最大的問題

對香港居民來說，多數財富掌握在極少數富豪手裡。根據2016年6月彭博億萬富翁指數（Bloomberg Billionaires Index）顯示香港前10大富豪資產達1152億美元，相當2015年香港GDP的37.5％，財富集中程度超越全球。

坊間流傳一段話，貼切形容其貧富落差：全港五成的人在香港首富李嘉誠的事業體工作，賺了錢再跟他消費。你可能住長江實業蓋的房子，每月有一半收入繳房貸，電話用的是和記黃埔，看的電視是電訊盈科，下樓買東西不是百佳超市就是屈臣氏，連水電都跟他有關係。

台經院兩岸發展研究中心主任陳華昇到香港考察後，發現除港商外，內地也大舉投資香港房市，例如在往太平山的兩旁路上，很多房子都被中國的企業、官員或二代買下，讓貧富差距更惡化。

內地也大舉投資香港房市，讓貧富差距更惡化。圖為尖沙咀夜景 分享 facebook

專門研究貧富懸殊的香港教育大學社會系助理教授黃以恆無奈地說，香港經濟發展表現不錯，但幾乎所有利益都集中在少數人手裡。大學畢業生薪資10年無實質上漲，通膨卻不斷攀升。「貧富落差是香港最大的問題」。

陳華昇認為，百年來，香港從未好好處理過財富重分配的問題，政治體制需要大幅改變，讓民代能反映民情，才有可能解決。

摘下國際金融中心的風光表面，貧民窟與豪宅並存的兩極社會，才是香港最真實的一面。

（作者／彭杏珠 攝影／陳之俊 本文出自2019.09.26《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）