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這所香港大學在大陸建校 動工儀式林鄭月娥也來了

2019-09-27 15:18聯合報 記者許依晨╱即時報導

9月26日上午，中共教育部批准廣州大學與香港科技大學合作籌備設立「香港科技大學（廣州）」的批覆，「港科大（廣州）」是中國大陸與香港合作辦學機構，首階段將先招收研究生。

人民日報報導，面積約1.13平方公里的香港科技大學（廣州）項目正式動工，動工儀式在港科大（廣州）位於廣州市南沙區慶盛的校址舉行。

當天，香港特首林鄭月娥致辭時表示，香港正全面增強自身科創能力，特區政府過去兩年先後投放超過1000億港元，並推出相關政策措施，希望香港可以為大灣區科創作出貢獻。

她指出，相信港科大（廣州）將為穗港兩地高等教育的交流合作開展新的局面，培育具創新能力的國際化高端人才，並通過深化兩地在教研、科技成果轉化及學生交流等多方面合作，為兩地提供高水平的教研支持。

據此前報導，2018年12月21日，香港科技大學與廣州市人民政府及廣州大學簽訂三方協議，合作建設港科大（廣州）。

根據最新規劃，港科大（廣州）是一所實施學歷教育的、具有獨立法人資格的內地與香港合作辦學機構，致力於培養具有創新能力的國家化高端人才，服務於粵港澳大灣區科技創新、產業升級和高質量發展。

港科大（廣州）首階段將先招收研究生，待條件許可後也會招收大學生

面積約1.13平方公里的香港科技大學（廣州）項目正式動工。（今日頭條）
面積約1.13平方公里的香港科技大學（廣州）項目正式動工。（今日頭條）
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香港特首教育部大學生

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