入籍加盟中國男籃？林書豪：我一直在考慮但...

2019-09-27 11:34 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



林書豪26日首次以北京隊外援的身份公開亮相，被問及是否考慮入籍中國？對此，林書豪回應道，「我一直在考慮，但這是一個複雜的問題，需要方方面面的努力。」

澎湃新聞報導，新賽季，林書豪將身披北京首鋼隊7號戰袍，正式出戰CBA聯賽。林書豪加盟北京首鋼的記者會上，他談到了多個目前外界關心的問題。

中國男足已經推動歸化外籍球員，並且在世預賽中就取得進球後的背景下，中國男籃是否考慮歸化、林書豪又是否願意加入其中，成為了備受關注的話題。

是否考慮入籍中國？對此，林書豪回應道，「我一直在考慮，但這是一個複雜的問題，這不是一個人就能達成的，需要方方面面的努力」，他又說「我現在沒有太考慮這件事，重點是保持健康，一場比賽、一個賽季地去打，主要考慮北京首鋼的這個賽季。」

他表示，「今年雖然沒有NBA的合同，但是有很多其他的聯賽聯繫我，我知道如果想回NBA，那是最快的途徑」，他也說「但是我知道，中國球迷一直支持我，從五年前、七年前我就告訴自己，我一定會來CBA打球。在和秦總、雅尼思教練溝通之後，我知道這裡是一個非常棒的家庭，非常適合我，來CBA打球是我的榮幸。」

林書豪還在記者會透露了自己在夏天就已經開始熟悉首鋼的戰術，希望能儘快適應球隊，在下賽季打出好的表現。