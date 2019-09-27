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母女在停車場出入口蹲低 遭汽車輾壓慘死

2019-09-27 09:40香港01 李福源

母女二人同被撞倒。（微博＠應城交警影片截圖）
母女二人同被撞倒。（微博＠應城交警影片截圖）
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大陸湖北省應城一名袁姓媽媽今年7月16日帶著2歲女兒，在一個地下停車場的出入口拐彎處等待丈夫，期間她蹲下為女兒整理裙角，突然一輛白色越野車快速駛過，直接撞倒母女二人，司機慌忙倒車卻變成第二次輾壓，導致袁女肋骨骨裂，女童搶救無效身亡。應城警方上周五（20日）指出，肇事的何姓司機須要就意外負上全責。

肇事司機須負全責

停車場的監視器拍到，事發時袁女正與身穿淺色連衣裙的女兒站著等待丈夫，其後蹲下為愛女整理裙角，豈料一輛白色的越野車突然駛過，撞倒並兩度輾過母女二人，肇事司機與一名紅衣男子馬上上前查看她們的傷勢，同時打電話報警求助。

應城警方表示，該宗意外導致袁女肋骨骨裂，女童重傷搶救無效死亡，野越車上的何姓司機涉嫌交通肇事罪，須負上全責，目前案件仍在進一步調查中。

網民反應兩極

對於此次意外，網上反應兩極，有網民認為越野車司機雖然有責任，但家長帶著孩子蹲在駕駛者的「盲區」亦非常危險，「太難受了！出入口的地方人不要停留吧，太危險了」、「在轉彎口還蹲下玩，車開過來的聲音也挺大，應該注意點」、「這家長怎麼回事，怎麼能蹲車庫門口呢？就算沒有撞到，車來車往的多礙事啊」。

不過也有持相反意見者留言稱「第一，車庫限速，第二，這根本不是盲區，他（越野車司機）開的不是大貨車」、「這司機撞到人還沒反應，又單手開車，這樣子真的別開車了」、「司機不是車速過快嗎？」

延伸閱讀：

司機撞車仍狂踩油　女童慘被夾痛苦掙扎　民眾合力打爛車窗救人

貨車意外撞爛廣告招牌　浙江蛋糕店老闆娘擋車理論遭輾斃

文章授權轉載自《香港01》

停車場車禍

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