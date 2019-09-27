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海峽兩岸李莊文化交流 宜賓登場

2019-09-27 02:18聯合報 特派記者胡明揚／四川宜賓報導

2019海峽兩岸李莊文化交流活動期間，舉辦兩岸旅遊文創聯合展及文創嘉年華。 記者...
2019海峽兩岸李莊文化交流活動期間，舉辦兩岸旅遊文創聯合展及文創嘉年華。 記者胡明揚／攝影
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「兩岸情．李莊行」2019海峽兩岸李莊文化交流活動從昨天起至10月7日在四川宜賓李莊古鎮舉行。

此次活動內容豐富，包括：中國李莊台胞之家開館、兩岸旅遊文創聯合展、兩岸電子資訊產業宜賓論壇、中國李莊文創產業發展論壇、海峽兩岸旅遊新品宜賓推介會暨合作專案簽約等多項內容。

李莊古鎮素有「萬里長江第一鎮」，「大師學子第二故鄉」的美譽，不僅是中國歷史文化名鎮，更是抗戰期間大後方四大文化中心之一，與重慶、成都、昆明齊名，抗戰期間如：傅斯年、李濟、董作賓等多位學術界大師名人曾經在李莊生活工作，後來輾轉到了台灣，許與台灣關係深厚，2018年12月獲批為「海峽兩岸交流基地」。

此次活動以「一脈相承．共創未來」為主題，旨在發揮李莊「海峽兩岸交流基地」平台作用，將文旅發展融入兩岸交流交往活動中，推進兩岸文化與旅遊融合發展。

昨天的開幕式，包括：台灣國民黨前代理主席林政則、經濟部前部長尹啟銘、中華統一促進黨主席張馥堂、大陸國台辦交流局長黃文濤、四川省台辦主任羅治平、四川宜賓市委副書記黃河等政界人士，及兩岸文化旅遊學術商界代表，抗戰期間在李莊生活過的文化名人後代等近300人參加。

海峽兩岸旅遊文創聯合展從9月26日-10月7日在李莊古鎮舉行，展覽以「傳承與創新」為主題，展出大陸故宮博物院、南京博物院、敦煌研究院、蘇州博物館等文創產品，充分展現千年手藝的薪火傳承與創意新生，有助於為宜賓李莊的旅遊文創展品開發提供新的發展思路。

活動期間配套「文創嘉年華」展區，以「文化創意」為基礎，將文創、設計、藝術、生活等元素融為一體，內容包括產品展銷、美食體驗等，增強遊客的獲得感、幸福感。

昨天下午舉辦的「歷史與未來．傳承與創新」中國李莊文創產業發展論壇邀請到故宮博物院、南京博物院、台北文化界知名人士等專家共聚一堂，探索李莊文化產業發展的新模式、新途徑。

「兩岸電子資訊產業宜賓論壇」則安排兩岸嘉賓考察宜賓臨港經開區，感受宜賓開放發展活力，推介宜賓市投資環境。

文創產業抗戰

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