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廣東加強外籍教師管理

2019-09-27 02:17聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

廣東省將通過備案管理、專項排查等多種形式開展校外線上培訓專項治理，對校外線上培訓活動進行內容審查。廣東省教育廳25日公布「廣東省校外線上培訓備案管理實施細則」的徵求意見稿，向社會公開徵求意見。

中新社報導，意見稿規定，機構住所地在廣東省轄區範圍內、已開展的面向中小學生、利用互聯網技術實施的學科類校外線上培訓活動，其主辦機構、培訓內容、培訓人員均需納入備案管理（專項治理）範圍。學科類指的是語文、數學、英語、物理、化學、政治、歷史、地理、生物。素質教育（音樂、舞蹈、美術等）類的則不在本次治理範圍。

徵求意見稿對線上培訓的課程設置作出具體規定，比如線上培訓每節課持續時間不得超過40分鐘，課程間隔不少於10分鐘；直播培訓時間不得與中小學校教學時間相衝突，面向小學1-2年級的培訓不得留作業；培訓內容和培訓數據信息須留存1年以上，直播教學的影像須留存至少6個月。

師資方面，從事語文、數學、英語、思想政治、歷史、地理、物理、化學、生物等學科知識培訓的專任教師應具有大陸國家規定的相應教師資格。單個校外線上培訓機構的專任教師數量不少於5人，且專任教師人數不低於本機構員工總數的1/2。初次申報備案時，雙師課堂中的輔導老師持教師資格證占比不應低於25%，後續逐步提高雙師課堂中的輔導老師持有教師資格證比例，最終實現全部持證上崗。

意見稿還對外教的管理進行詳細規定，對從事語文、歷史科目的外國籍老師，要求各校外線上培訓機構提供其在中華人民共和國境內的完整履歷資料，就其是否遵守和認同中國憲法確定的原則等方面予以保證或者承諾，並在今後的經營活動中對此類教師單獨建檔立册予以管理。

外教原則上應從事其母語國母語教學，並取得大學學士及以上學位且具有2年以上語言教育工作經歷。其中，取得教育類、語言類或師範類學士及以上學位的，或取得所在國教師資格證書或取得符合要求的國際語言教學證書的，可免除工作經歷要求。

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