南沙郵輪母港 11月正式運營

2019-09-27 02:17 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



2019第十四屆中國郵輪產業發展大會將於今年11月15日至17日在廣州召開，同時廣州南沙郵輪母港也將於11月17日運營。

中新社引述大會組委會秘書長鄭煒航表示，作為中國大陸郵輪行業一年一度的國際盛會，為期2天的第14屆郵輪大會以「海絲郵輪．從廣州啟航」為主題。另外，同期舉辦的國際郵輪博覽會，會期3天，吸引近百家國內外參展商報名參展，規劃設立郵輪公司展區、船舶配件及零部件展區、郵輪食品飲料展區、郵輪旅遊展區。

廣州南沙區管委副主任潘玉璋表示，廣州南沙新郵輪母港將於11月17日舉行開港活動，南沙郵輪母港具備優越的區位優勢、日臻完善的交通條件、充足的客源保障以及政府的政策支持；依託新郵輪母港，將有效打造廣州南沙郵輪產業園，鼓勵、吸引郵輪設計建造、郵輪經營、郵輪服務及消費等業務板塊的企業和單位入駐，並在產業園註册總部或區域總部。

據中國交通運輸協會郵輪遊艇分會統計：2019年上半年大陸沿海13個郵輪港共接待國際郵輪364艘次，郵輪出入境旅客合計1777140人次。其中，母港郵輪322艘次，母港旅客1680930人次；訪問港郵輪42艘次，訪問港旅客178300人次。上半年，廣州接待母港郵輪47艘次，郵輪旅客接待量229628人次，繼續位居中國大陸第三位。