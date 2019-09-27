全球最高橋塔 平塘特大橋合龍

2019-09-27 02:16 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



332公尺高的全球最高混凝土橋塔—貴州平塘至羅甸高速公路控制性工程平塘特大橋成功合龍。 新華社 分享 facebook 332公尺高的全球最高混凝土橋塔—貴州平塘至羅甸高速公路控制性工程平塘特大橋，26日成功合龍，預計今年底全橋通車，將成為連接貴州南部的交通要道。

新華社報導，據貴州省交通運輸廳透露，平塘特大橋全長2135公尺，橋面寬30.2公尺，規劃雙向4車道，是一座三塔雙索面疊合梁斜拉橋。三座橋塔的高度分別為320公尺、332公尺和298公尺，相當於在峽谷之中建了三座100多層高的大樓。

其中，大橋最高的主塔採用鑽石形空間索塔，整體呈雙曲面花瓶形狀，看起來像「小蠻腰」，非常有立體感。這根高聳雲端的「擎天柱」，僅塔身使用混凝土方量就超過了4萬立方公尺，使用鋼材總量達7800多噸。

該橋由參建港珠澳大橋的世界500強企業中國交通建設股份有限公司全資子公司—中交第二公路工程局和貴州橋梁集團共同承建。據中交公路規劃設計院有限公司平塘特大橋代建項目辦公室副主任王強指出，平塘特大橋項目專門成立了由港珠澳大橋主體工程總設計師孟凡超任組長的專家組，為這項世界級工程的順利完工提供了強大的技術支撐。

平塘特大橋於2016年4月開工建設，2018年11月橋塔順利封頂，計畫總工期為42個月，總投資15億元人民幣。此次合龍後，還要進行橋面施工和欄杆等工程建設，預計今年底全橋通車，屆時平塘到羅甸的通行時間將從2個半小時縮短至1小時，將成為連接貴州南部的交通要道，對助推滇黔桂石漠化片區脫貧攻堅具有重要意義。

因地質地貌原因，貴州新建公路項目尤其是高速公路項目中，特大橋不斷刷新世界紀錄。僅在平塘至羅甸高速公路上就誕生了兩座世界級橋梁，除平塘特大橋外，還有世界最大跨徑上承式鋼管混凝土拱橋—大小井特大橋。

數據顯示，目前，貴州已建起2.3萬座共3176公里的公路橋梁，世界高橋前100名中有47座在貴州，貴州橋梁覆蓋梁橋、拱橋、懸索橋、斜拉橋等橋梁結構型式，幾乎包攬了當今全部橋型，堪稱世界「橋梁博物館」。