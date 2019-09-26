北市台澎金馬縣市同鄉會總幹事聯誼會 訪貴州看天眼

2019-09-26 17:19 聯合報 記者 聯合報 記者 劉秀珍 ╱即時報導



台北市台澎金馬各縣市同鄉會總幹事聯誼會（以下簡稱「同鄉會」）參訪團日前參訪貴州，走進苗寨，體味苗族特色文化與經濟發展新面貌，也看到綠水青山變「金山銀山」的轉型成果。

華夏經緯網報導，參訪團應北京市台聯邀請，共24人從9月17日至22日到貴州參訪交流。除了走進苗寨，參訪團還到海峽兩岸交流基地—貴陽孔學堂參觀交流，搭建京台黔三地文化交流的新管道。

北京市台聯近來透過推動與同鄉會為代表的品牌專案交流活動，提升在台灣的影響力；藉助同鄉會在台灣的獨特優勢，拓展與台灣有關各界人士交流，助推深化海峽兩岸融合發展。

台北市台澎金馬各縣市同鄉會總幹事聯誼會會長陳吉森表示，同鄉會是第十次到大陸交流，更深入瞭解大陸經濟、科技、社會的發展，對建立更多交流合作的管道，發揮積極作用。將把這次活動所見所聞帶回台灣，讓更多人了解大陸。

北京市台聯理事林力表示，他是台灣霧峰林家後人，生活在大陸，見證了70年來的發展變化。這次與同鄉會鄉親一起到貴州，共同感受到以互聯網、大資料、人工智慧為代表的發展戰略，他身為市台聯理事，將透過持續參加市台聯組織的同鄉會交流活動，與他們連繫更密切，溝通更深入。

2014年以來，北京市台聯與台北市台澎金馬各縣市(包括全台灣22個縣市)同鄉會總幹事聯誼會建立每年兩次互訪交流機制。