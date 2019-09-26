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北市台澎金馬縣市同鄉會總幹事聯誼會 訪貴州看天眼

2019-09-26 17:19聯合報 記者劉秀珍╱即時報導

台北市台澎金馬各縣市同鄉會總幹事聯誼會（以下簡稱「同鄉會」）參訪團日前參訪貴州，走進苗寨，體味苗族特色文化與經濟發展新面貌，也看到綠水青山變「金山銀山」的轉型成果。

華夏經緯網報導，參訪團應北京台聯邀請，共24人從9月17日至22日到貴州參訪交流。除了走進苗寨，參訪團還到海峽兩岸交流基地—貴陽孔學堂參觀交流，搭建京台黔三地文化交流的新管道。

北京市台聯近來透過推動與同鄉會為代表的品牌專案交流活動，提升在台灣的影響力；藉助同鄉會在台灣的獨特優勢，拓展與台灣有關各界人士交流，助推深化海峽兩岸融合發展。

台北市台澎金馬各縣市同鄉會總幹事聯誼會會長陳吉森表示，同鄉會是第十次到大陸交流，更深入瞭解大陸經濟、科技、社會的發展，對建立更多交流合作的管道，發揮積極作用。將把這次活動所見所聞帶回台灣，讓更多人了解大陸。

北京市台聯理事林力表示，他是台灣霧峰林家後人，生活在大陸，見證了70年來的發展變化。這次與同鄉會鄉親一起到貴州，共同感受到以互聯網、大資料、人工智慧為代表的發展戰略，他身為市台聯理事，將透過持續參加市台聯組織的同鄉會交流活動，與他們連繫更密切，溝通更深入。

2014年以來，北京市台聯與台北市台澎金馬各縣市(包括全台灣22個縣市)同鄉會總幹事聯誼會建立每年兩次互訪交流機制。

這次活動以邀請同鄉會參訪團一行赴貴州參訪交流，先後參觀首個國家大資料中心—南方基地，世界最大口徑的射電望遠鏡FAST，黔東南雷山縣西江千戶苗寨，海峽兩岸交流基地—貴陽孔學堂文化傳播中心等地。

台北市台澎金馬各縣市同鄉會總幹事聯誼會參訪團一行日前參訪貴州「中國天眼」。圖／取...
台北市台澎金馬各縣市同鄉會總幹事聯誼會參訪團一行日前參訪貴州「中國天眼」。圖／取自華夏經緯網
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