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大陸這個縣城人居GDP甩開台灣好幾條街 直逼日本

2019-09-26 16:36聯合報 記者林則宏╱即時報導

台灣人均GDP長期停滯不前。但江蘇有個曾被稱為「小台北」的縣級城市，人均GDP早已遠遠超越台灣。這個縣城許多台灣民眾並不陌生，那就是經濟總量連續14年居全大陸「百強縣」之首的昆山。大陸《瞭望》新聞周刊指出，2018年昆山人均GDP達到3.48萬美元，已高於韓國、接近日本。

今年是昆山「撤縣設市」30周年，而昆山的崛起，相當程度還得歸功於台資企業的貢獻。昆山台商協會會長宗緒惠回憶，當初剛到昆山時，「馬路兩邊全是農田，晚八點後就無處吃飯……」他笑言，當年很多台商都是被「半路攔截」到昆山的。

宗緒惠說，「剛開始根本不知道昆山這個地方，只是到上海、蘇州路過這裡，休息一下、上個洗手間，結果受到熱情邀請。」他回憶，「當時那麼窮的一個縣，卻展現出非凡的抱負和氣魄，把臨近上海的地理優勢和重商、親商的政府服務發揮到極致。」

據昆山市政府統計，截至今年5月底，昆山累計批准台資項目達到5,096個，投資總額608億美元。而在昆山常住的台灣民眾，估計也有將近十萬人。也因此，昆山過去曾被稱為「小台北」。

不過，這個因台商而發展起來的小縣城，如今人均GDP卻早已遠遠超越台灣。昆山去年人均GDP達到3.48萬美元，而台灣僅約2.49萬美元，落後昆山將近1萬美元。

在人均GDP突破3萬美元後，昆山也積極推動經濟轉型升級。《瞭望》新聞周刊指出，今年第1季，昆山市整治「散亂汙」企業490家，其中關停取締229家，整治提升261家；同時淘汰落後產能企業69家。

目前昆山鎖定光電、半導體、小核酸及生物醫藥、智能製造等四大產業，2018年這四大產業產值已經達到人民幣2,023億元，增長18％。

昆山市長周旭東表示，昆山將按「減量發展」要求，要在高端產業上做「加法」，在落後產能上做「減法」，加快推動新舊動能接續轉換，推動產業結構轉型，讓經濟發展加快從「量的積累」向「質的躍升」轉變。

昆山，這個曾被稱為「小台北」的大陸縣級城市，如今人均GDP已大幅超越台灣，直追日...
昆山，這個曾被稱為「小台北」的大陸縣級城市，如今人均GDP已大幅超越台灣，直追日本。（本報系資料庫）
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