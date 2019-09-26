周杰倫MV奶茶店上海開業 黃牛一杯三百人民幣

2019-09-26 16:33 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



今日中午，麥吉machi machi在上海外灘中山東二路12號開業。從昨晚開始就有民眾排隊，今天一大早，現場已經大排長隊。由於今日只限量二百杯，黃牛一杯炒到了三百元人民幣（約合新台幣1380元）。

日前，周杰倫發布的新歌《說好不哭》在微信朋友圈刷屏，還帶火了MV裡的奶茶店「麥吉machi machi」。周杰倫也常常在社交軟體上上傳自己和茶飲的照片。

澎湃新聞報導，今天上午11點30分左右，在上海現場看到，排隊人群從奶茶店門口一路延伸至金陵東路全家便利店門口，人數在200人以上，目測排隊人群還在增加。

排在隊首的大爺說，他排了一個晚上。排在第9位的一位先生則表示，他在昨晚11點趕過來時，看到前面已經排起了隊伍。他聽聞，排在隊首的人昨晚9點多就過來了，「或許今天早上6點前到的就可以買到奶茶」。

在現場除了民眾排隊外，還有多位民警在維持秩序，提醒店門口圍觀人群，不要停留，往前行走。

店門口廣播一直循環播放「今日限量供應，售完為止」。

中午12時，店內工作人員開始分批發放號碼牌，拿到牌子的顧客進店購買奶茶。 12時06分左右，工作人員說，今日限量200杯，目前已經滿額。

12時30分，排在後面隊伍顧客得知限量200杯後，陸續地離開，但是大批隊伍仍在排隊。有安保人員來到隊伍中提醒，不要再排隊，排到也沒有名額了。