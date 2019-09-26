中國人最愛吃泡麵 每年一人吃29包佔全球近四成
大陸中國食品科學技術學會的數據顯示，2018年中國22家主要速食麵企業賣出402.5億份、全世界去年共消費約1036億份速食麵，中國速食麵（即泡麵）銷量佔全球銷量近4成。這一數字在全球排名第一，且遙遙領先於排名第二、賣出125.5億份的印尼。
根據里斯諮詢發佈《速食麵行業分析與展望報告》，中國速食麵市場在2019年將持續逐步回暖。報告顯示，2018年速食麵的世界人均消費量為13.6份／人，南韓、越南、尼泊爾等國家和地區市場消費者的人均消費量位居前三。其中，南韓的人均年消費量排名第一，人均年消費74.6份，而中國的人均年消費量為29份。
據揚子晚報報導，在南京地區多家超市發現，泡麵貨架非常「壯觀」，有袋裝、盒裝和桶裝等；從類型看，除泡麵外，還有乾拌麵、火雞麵、乾脆面等；泡麵的口味也是多種多樣。價格有十幾元5袋裝的，也有20多元5袋裝的。
南京白領李女士表示，「不方便的時候會吃速食麵。」比如，乘火車時，看劇時，一個人懶得刷鍋洗碗時，有段時間不吃，還會想念它的味道。康先生是個單身人士，更愛吃泡麵。「上個月吃了50包。」康先生吃泡麵經驗豐富，每當泡麵出新口味，他都去嘗試。「我吃了一個月，也沒有變胖。」
現在各類美食直播主播還挖掘了泡麵的花樣吃法，包括泡麵漢堡、韓式泡麵鍋、泰式海鮮炒麵、披薩醬焗麵、泡麵蝦肉丸等。
康師傅近日公佈的半年報顯示，2019年上半年公司營收達到304.95億元，通過高端、超高端產品佈局，2019年上半年康師傅泡麵事業收益為115.44億人民幣，同比增長3.68%，占集團總收益37.85%；統一上半年營業收入增至114.7億元，泡麵面業務收益為42.68億元，較去年同期增長2.8%。日清、今麥郎、白象等企業泡麵銷售收入也有所增長。
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