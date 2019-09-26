中國人最愛吃泡麵 每年一人吃29包佔全球近四成

2019-09-26 16:21 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



大陸中國食品科學技術學會的數據顯示，2018年中國22家主要速食麵企業賣出402.5億份、全世界去年共消費約1036億份速食麵，中國速食麵（即泡麵）銷量佔全球銷量近4成。這一數字在全球排名第一，且遙遙領先於排名第二、賣出125.5億份的印尼。

根據里斯諮詢發佈《速食麵行業分析與展望報告》，中國速食麵市場在2019年將持續逐步回暖。報告顯示，2018年速食麵的世界人均消費量為13.6份／人，南韓、越南、尼泊爾等國家和地區市場消費者的人均消費量位居前三。其中，南韓的人均年消費量排名第一，人均年消費74.6份，而中國的人均年消費量為29份。

據揚子晚報報導，在南京地區多家超市發現，泡麵貨架非常「壯觀」，有袋裝、盒裝和桶裝等；從類型看，除泡麵外，還有乾拌麵、火雞麵、乾脆面等；泡麵的口味也是多種多樣。價格有十幾元5袋裝的，也有20多元5袋裝的。

南京白領李女士表示，「不方便的時候會吃速食麵。」比如，乘火車時，看劇時，一個人懶得刷鍋洗碗時，有段時間不吃，還會想念它的味道。康先生是個單身人士，更愛吃泡麵。「上個月吃了50包。」康先生吃泡麵經驗豐富，每當泡麵出新口味，他都去嘗試。「我吃了一個月，也沒有變胖。」

現在各類美食直播主播還挖掘了泡麵的花樣吃法，包括泡麵漢堡、韓式泡麵鍋、泰式海鮮炒麵、披薩醬焗麵、泡麵蝦肉丸等。