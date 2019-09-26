李小龍故居拆了！影迷轟港府棄救

2019-09-26 12:54 世界日報 香港26日電



影片來源：YouTube

一代武打巨星李小龍近來因反送中運動示威者提起他的名言「Be water」，而再度成為話題。不過，李小龍位於九龍塘的故居24日遭到無情拆除，現場只見一片瓦礫。影迷會「李小龍會」批評政府和業主「棄救」，一邊高喊旅遊業面臨寒冬，一邊卻拆掉一個世界級的旅遊景點。

李小龍故居遭拆除，影迷痛批港府、業主。 （圖擷取自臉書＿Bruce Lee Club 李小龍會） 分享 facebook

綜合媒體報導，李小龍故居「栖鶴小築」位於九龍塘金巴倫道41號，建於1970年代。1973年初，由嘉禾電影公司主席鄒文懷等人士購入，租給李小龍一家居住。

1973年李小龍去世後，富商余彭年在1974年9月以85萬港元購入別墅，裝修後租作鐘點酒店之用，名為「羅曼酒店」。2008年，業主計畫捐給政府並希望能改建為李小龍博物館，不過雙方最後並沒有達成協議，「羅曼酒店」也於2015年歇業。

李小龍故居遭拆除，影迷痛批港府、業主。 （圖擷取自臉書＿Bruce Lee Club 李小龍會） 分享 facebook

今年7月，業主表示，內部年久失修，而修復開支龐大，因此決定拆除，香港屋宇署也在6月間批出拆卸申請。

據報導，消息傳出後，「李小龍會」隨即發起網上連署，促請港府介入，將故居改建成李小龍博物館，如此既可成為一個新的旅遊景點，也能保留港人的集體記憶。不過港府並沒有採納。

「李小龍會」昨日在臉書上發文公布李小龍故居遭拆的消息：「李小龍故居於公歷2019年9月24日，在業主及特區政府的棄救下，於今日拆毀，一代巨星故居終作飛灰。」該篇發文底下，有網友表示不捨及批評之意，「幾千億幾千億建造貪腐大白象，一個值得全球華人全球旅客朝聖之故居卻被放棄」、「一邊高喊旅遊業寒冬，一邊清拆一個世界級旅遊景點」。