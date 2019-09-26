親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

空軍又當冤大頭，買了會洩密的電戰莢艙？

韓施政報告「講太久」遭綠打斷 議會人員：和陳菊差不多

「長大當空降兵」 汶川地震男孩 自信走上閱兵場

2019-09-26 12:03世界日報 北京26日電

長大當空降兵「地震男孩」參閱 (取材自央黃軍事)
長大當空降兵「地震男孩」參閱 (取材自央黃軍事)
分享

「長大我當空降兵！」在2008年8月2日，汶川災區12歲「地震男孩」程強舉起標語送別救災部隊一幕深深烙印在民眾心裡。如今，23歲的他已經是空降兵某旅「黃繼光班」第38任班長，他與戰友們為了閱兵訓練揮汗如雨，闊步走過天安門時，他心裡感觸良多，「長大後，我真的成了你」。

華西都市報報導，地震發生時，家住四川什邡的程強正在游泳。正當他和家人陷入恐慌和無助的時候，空降兵官兵打著「黃繼光生前所在部隊」的紅旗，進入什邡救災，在他心裡埋下了一顆想當空降兵的種子。

2013年8月，程強如願來到了空降兵部隊，在部隊裡，程強目睹了「黃繼光英雄連」官兵的風采，當年拯救過自己的恩人，如今成了自己的戰友。

長大當空降兵「地震男孩」參閱 (取材自微博)
長大當空降兵「地震男孩」參閱 (取材自微博)
分享

報導指出，程強在空降兵部隊迅速成長，6場考核拿下6個滿分。2017年10月19日，黃繼光英勇犧牲65周年紀念日，程強被任命為「黃繼光班」第38任班長。

今年年初，聽聞部隊要組建空軍方隊參加慶祝新中國成立70週年閱兵，他報名如願成為繼「黃繼光班」第31任班長余國防和第35任班長彭江林之後，第三位參加國慶閱兵的「黃繼光班」班長。

但入選不久，程強就遇到挫折。方隊第一次單兵踢腿評比講評環節，主教練余國防嚴厲批評了他的O型腿、槍背帶掉肩膀、大腳尖問題。

長大當空降兵「地震男孩」參閱 (視頻截圖)
長大當空降兵「地震男孩」參閱 (視頻截圖)
分享

在經過無數次雙腿與矯正器的較量及跪壓腳尖訓練，程強的腿終於能完全併攏，腳尖踢40厘米高也能與地面平行，槍背帶再也不往肩膀下掉。在近期的一次考核中，方隊近400名隊員同台競技，程強憑著過硬的動作脫穎而出，被表彰為「訓練標兵」。　

地震北京空軍

相關新聞

休假港警遭5男襲擊 受傷送院

2019-09-26 11:42

世界最長海峽公鐵大橋 平潭貫通

2019-09-26 02:08

廈門石室禪院／大陸最長九龍壁 五百石羅漢迎賓

2019-09-26 02:05

廈門石室禪院／千年古寺 歷經興衰變遷

2019-09-26 02:05

廈門石室禪院／賞十八景觀 發思古幽情

2019-09-26 02:04

廈門石室禪院／石室書院 傳承中華傳統文化

2019-09-26 02:04

北京大興機場啟用 「刷臉」登機有限制

2019-09-25 23:44

溫州龍港設市 陸加快中小城市發展

2019-09-25 21:07

金門縣組團赴陸拜會旅遊部門 持續搶客爭取利多

2019-09-25 19:32

北京大興國際機場25日首飛七架航班 正式通航

2019-09-25 19:21

王菲版「我和我的祖國」唱上熱搜 網友：聽不到大氣磅

2019-09-25 13:33

「朋友圈炫富」產業鏈 開跑車、住豪宅不用5元

2019-09-25 11:00

陸首艘自製兩棲攻擊艦今下水

2019-09-25 10:26

日本前首相鳩山由紀夫將獲聘為武漢大學名譽教授

2019-09-25 09:09

匈塞鐵路施工 中歐班列助陣

2019-09-25 02:02

徐家大院農家樂 引領風騷33年

2019-09-25 02:02

盧森堡文化周 看見成都魅力

2019-09-25 02:00

瓊州海峽客滾船救難演練

2019-09-25 02:00

熊貓寶寶 七小福亮相

2019-09-25 01:59

飛越瀾滄江 雙線大橋合體

2019-09-25 01:59

一箭雙星 北斗導航衛星成功發射

2019-09-25 01:05

建於清朝中國史上首個機場即將停運 南苑航班轉到大興

2019-09-24 22:55

小一小二不上數學 湖北1小學「課改」被叫停

2019-09-24 14:35

石家莊四塔各顯風采 廣惠寺華塔美如花

2019-09-24 14:15

石家莊千年古剎 歷代帝王必來「打卡」

2019-09-24 14:13

新生！九寨溝景區棧道升級、廁所革命、瀑布裂縫已填充

2019-09-24 12:52

關閉2年…九寨溝恢復震前容顏 27日重開

2019-09-24 12:52

陸財政部長：減稅降費政策70年來僅見

2019-09-24 11:37

北京故宮商品被罵翻！顏值、創意雖好 這件事卻激怒人

2019-09-24 11:00

他遭同學丟出4樓外 多個內臟受損　

2019-09-24 10:11

新疆兵團65年 闢建9城11大鎮

2019-09-24 01:26

浩吉鐵路洞庭湖大橋創多項第1

2019-09-24 01:26

溫室大棚升級 瓜果四季飄香

2019-09-24 01:26

品蘭香嘗美味中國農民豐收節 韶關登場

2019-09-24 01:26

湖南衡陽／天下法院 福嚴寺

2019-09-24 01:22

湖南衡陽／衡山八絕 會仙橋

2019-09-24 01:22

湖南衡陽／江南第一廟 南嶽大廟

2019-09-24 01:21

湖南衡陽／南嶽衡山 五嶽獨秀

2019-09-24 01:20

北京故宮文具開賣...質量被詬病 輿論評價兩極

2019-09-23 23:12
看更多

熱門文章

北京至台灣高鐵先期工程：平潭大橋25日宣布貫通

2019-09-25 16:38

員工借錢買車給老闆開？台商在陸超過10年道出當地真相

2019-09-25 21:19

直擊大陸「閱兵村」煉獄訓練！對比台灣草莓兵…

2019-09-26 08:00

習近平宣布：北京大興國際機場正式投運！

2019-09-25 13:27

王毅：中國面臨國土分裂危險 盼美支持中國反台獨

2019-09-25 13:25

從餐飲、商場到航空 謝金河：香港經濟惡化正全面化

2019-09-26 08:11

王毅針對台灣、香港及新疆問題表明陸方立場

2019-09-25 15:54

阿里第一顆晶片問世 平頭哥發布AI晶片含光800

2019-09-25 12:13

直擊陸「十一」閱兵訓練 「千人一條心、千足一個音」

2019-09-25 14:22

為買手機5000元約開房 江蘇17歲少女悲劇了…

2019-09-25 13:52

北京大興國際機場25日首飛七架航班 正式通航

2019-09-25 16:43

國台辦認逮蔡金樹 「涉危害國安」

2019-09-25 23:44

陸外交部斥817公報「雷根備忘錄」 完全錯誤和無效

2019-09-25 17:22

解放軍1,300人聯合軍樂團同步演奏 氣勢驚人

2019-09-25 15:20

陸升高對台威脅？薛瑞福：盼兩岸坐下來解決問題

2019-09-26 06:03

撐香港反極權 公民團體發起929遊行

2019-09-25 12:19

北京大興國際機場25日首飛七架航班 正式通航

2019-09-25 19:21

坐氫氣球打松籽 糟糕！兩吉林村民飄走了

2019-09-25 12:44

北京已有了首都機場 為何還要建大興新機場？

2019-09-26 11:42

友邦馬紹爾群島聲援挺台灣 陸外交部這麼回應

2019-09-26 10:27

反送中示威者快閃 掛巨型「我願榮光歸香港」布條

2019-09-25 14:29

金門縣組團赴陸拜會旅遊部門 持續搶客爭取利多

2019-09-25 19:32

12歲中國少女巴黎墜亡 出事前曾與父爭執

2019-09-25 13:54

故宮文具夯 網酸有顏值沒品質 「跟喜羊羊是一個水準」

2019-09-25 13:52

王菲版「我和我的祖國」唱上熱搜 網友：聽不到大氣磅

2019-09-25 13:33

港府首次「對話」登場 民間：重組警隊

2019-09-25 23:44

美參眾院外委會通過香港法案 陸批干涉內政揚言將回擊

2019-09-26 09:55

世界最長海峽公鐵大橋 平潭貫通

2019-09-26 02:08

北京大興機場啟用 「刷臉」登機有限制

2019-09-25 23:44

建於清 逾百歲南苑機場走入歷史

2019-09-25 17:15

陸外交部強烈敦促美方停止售台武器

2019-09-25 17:13

陸「十一」遊行動員將10萬群眾 釋放7萬隻和平鴿

2019-09-25 15:52

全球第一檔不銹鋼期貨 上海掛牌

2019-09-26 00:49

港民發起廣場快閃大合唱 旺角始創中心聚百人唱社運歌

2019-09-25 20:45

休假港警遭5男襲擊 受傷送院

2019-09-26 11:42

傳金正恩可能下月初訪大陸 正值兩國建交70周年

2019-09-25 15:40

十一倒數 天天反送中升旗禮改室內

2019-09-25 12:48

中國十一大閱兵 東風41亮相？軍方： 不會讓人失望

2019-09-25 13:35

港府首場「社區對話」明登場 港民每人發言約3分鐘

2019-09-25 21:59

大陸台商運用遺囑的法律須知 訂立之後可否修改？

2019-09-26 08:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top