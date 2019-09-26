「長大當空降兵」 汶川地震男孩 自信走上閱兵場

2019-09-26 12:03 世界日報 北京26日電



長大當空降兵「地震男孩」參閱 (取材自央黃軍事) 分享 facebook

「長大我當空降兵！」在2008年8月2日，汶川災區12歲「地震男孩」程強舉起標語送別救災部隊一幕深深烙印在民眾心裡。如今，23歲的他已經是空降兵某旅「黃繼光班」第38任班長，他與戰友們為了閱兵訓練揮汗如雨，闊步走過天安門時，他心裡感觸良多，「長大後，我真的成了你」。

華西都市報報導，地震發生時，家住四川什邡的程強正在游泳。正當他和家人陷入恐慌和無助的時候，空降兵官兵打著「黃繼光生前所在部隊」的紅旗，進入什邡救災，在他心裡埋下了一顆想當空降兵的種子。

2013年8月，程強如願來到了空降兵部隊，在部隊裡，程強目睹了「黃繼光英雄連」官兵的風采，當年拯救過自己的恩人，如今成了自己的戰友。

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報導指出，程強在空降兵部隊迅速成長，6場考核拿下6個滿分。2017年10月19日，黃繼光英勇犧牲65周年紀念日，程強被任命為「黃繼光班」第38任班長。

今年年初，聽聞部隊要組建空軍方隊參加慶祝新中國成立70週年閱兵，他報名如願成為繼「黃繼光班」第31任班長余國防和第35任班長彭江林之後，第三位參加國慶閱兵的「黃繼光班」班長。

但入選不久，程強就遇到挫折。方隊第一次單兵踢腿評比講評環節，主教練余國防嚴厲批評了他的O型腿、槍背帶掉肩膀、大腳尖問題。

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在經過無數次雙腿與矯正器的較量及跪壓腳尖訓練，程強的腿終於能完全併攏，腳尖踢40厘米高也能與地面平行，槍背帶再也不往肩膀下掉。在近期的一次考核中，方隊近400名隊員同台競技，程強憑著過硬的動作脫穎而出，被表彰為「訓練標兵」。