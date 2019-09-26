湖南衡陽／石鼓書院 文脈綿延千年學府

2019-09-26 14:04 聯合晚報 大陸特派員 聯合晚報 大陸特派員 王玉燕 ／湖南衡陽報導



石鼓書院，是中國古代最早的書院。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook

湖南南嶽衡山之南，坐落著一座有歷史，有文化底蘊的城市－衡陽市。「雁到衡陽不南飛，客至衡陽不思歸。」衡陽歷史悠久、歷代才人輩出，市內石鼓區的石鼓書院，不僅是宋朝四大書院之首，更是中國古代最早的書院。

石鼓書院位於衡陽市城北蒸水、湘江、耒水匯合處的石鼓山，始建於唐元和五年，迄今已有1200年的歷史。當年唐代處士李寬在石鼓山築廬讀書，始稱「讀書堂」，創建中國古代最早的書院。到了宋朝，太宗趙光義賜名「石鼓書院」；宋仁宗景祐二年，劉沆在衡州任知府時，將石鼓書院的故事上報皇帝，被「文獻通考」列為「宋興之初天下四書院」之首。宋淳熙十四年，朱熹作「石鼓書院記」，倡導以義理之學授徒、書院教學要重踐履、窮理而篤行等理念，成為研究宋代書院的重要文獻。

大觀樓始建於明萬曆末，為石鼓山巔觀景建築。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook

名城衡陽人文薈萃，石鼓文脈綿延千年。石鼓書院是一座歷經唐、宋、元、明、清、民國的千年學府，是湖湘文化的重要發源地，三面環水，風光秀麗，自古享「石鼓江山錦繡華」美譽，在中國書院史、教育史、文化史上，享有極高的地位。所謂「石出蒸湘攻錯玉，鼓響衡岳震南天。」書院自創建以來，培養了眾多匡時濟世之才，有李寬、韓愈、李士真、周敦頤、朱熹、張栻、黃榦七賢。此外，與曾國藩、左宗棠、胡林翼並稱「同治中興」四大名臣，創建湘軍水師的彭玉麟，也由此書院畢業。

由唐至清，石鼓書院經過了10餘次重修，可惜在1944年的衡陽保衛戰中，毀於日軍砲火。2006年，衡陽市府重修石鼓書院，按照清代格局將其重建。

石鼓書院主要建築有武侯祠、李忠節公祠、大觀樓、合江亭等。步入石鼓書院，首先看到始建於明萬曆年間「禹碑亭」，亭中央置有禹碑；原碑是大禹治水功成，在南嶽衡山岣嶁峰所刻，最早見於東漢趙曄所撰「吳越春秋」，明代楊慎為禹碑作釋文，亦置於此。

二門居其右的為「武侯祠」，左邊的是「李忠節公祠」。武侯祠為紀念蜀漢諸葛亮而建，源於東漢建安十三年，劉備任荊州牧，諸葛亮以軍師中郎將駐臨蒸（今衡陽），住在石鼓山上。李忠節公祠為紀念李芾的高風亮節。南宋德佑元年，元軍將犯，李芾臨危受命，任潭州知州兼湖南安撫使，率領軍民抗擊元軍三月有餘，城破，舉家殉國。

禹碑亭，亭中央置有禹碑。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook

穿過祠堂，「大觀樓」躍入眼簾。樓始建於明萬曆末，為石鼓山巔觀景建築。樓名寓意登樓攬勝，心載天下，故謂之大觀。在大觀樓內，韓愈、周敦頤、李寬、李士真、朱熹、張栻、黃榦書院七賢畫像排列，放置著各地名人為他們作的詩詞和書畫。

過了大觀樓，便是「合江亭」。此亭始建於唐貞元三年，為衡州刺史齊映所建。貞元十七年後，衡州刺史宇文炫又增其制，為樓閣式建築。唐永貞年間，韓愈途徑衡州，登亭攬勝，留下千古絕句「合江亭」；合江亭亦因詩中「瞰臨眇空闊，綠淨不可唾。」而稱「綠凈閣」。