世界最長海峽公鐵大橋 平潭貫通

2019-09-26 02:08 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



平潭海峽公鐵兩用大橋鼓嶼門航道橋25日成功合龍。 中新社 分享 facebook 25日，隨著重達473噸的鋼桁梁完成精準聯結，平潭海峽公鐵兩用大橋鼓嶼門航道橋成功合龍，標誌著世界最長、中國第一座跨海峽公鐵兩用大橋貫通。

中新社報導，平潭海峽公鐵兩用大橋全長16.34公里，起於福建省長樂市松下鎮，經人嶼島、長嶼島、小練島、大練島，從蘇澳鎮上平潭島。大橋共設有4座航道橋，依次跨越元洪航道、鼓嶼門水道、大小練島水道、北東口水道，其中跨度最大的元洪航道橋，採用主孔跨徑532公尺的鋼桁梁斜拉橋，滿足5萬噸級航道單孔雙向通航。

全橋共計228個橋墩，鋼結構用量124萬噸，混凝土用量294萬方，其用鋼量和混凝土總方量是迄今為止中國大陸國內外橋梁之最。大橋下層設計為時速200公里的雙線I級鐵路，上層設計為時速100公里的雙向六車道高速公路。大橋於2013年11月開建，歷時近6年。

據中鐵大橋局工作人員表示，這座大橋所處台灣海峽，是世界上著名的三大風暴海域之一，海域環境複雜，風大、浪高、流急、岩硬，全年6級以上大風超過300天、8級以上大風超過120天，建設條件惡劣，有效作業時間短，施工難度極大。

平潭海峽公鐵兩用大橋航道橋直徑4.9公尺鑽孔樁基礎是世界上樁徑最大的橋梁工程樁，建設者首次應用斜拉橋兩節間全焊接鋼桁梁結構和80公尺、88公尺跨整孔全焊接鋼桁組合結構，自主研發大陸國內主鈎最高的3600噸浮吊，自主研製了世界上最先進的KTY5000型液壓動力頭鑽機，全封閉抗風液壓爬模，海上造橋機等大型裝備。同時，首次在複雜海域系統性開展風、浪、流等監測預報。

報導稱，平潭海峽公鐵兩用大橋貫通，為福州至平潭鐵路、長樂至平潭高速公路通車奠定堅實基礎，將大幅縮短福州至平潭的時空距離，屆時福州、平潭兩地將形成「半小時經濟生活圈」，對加快濱海新城和集「自貿區+實驗區+國際旅遊島」於一體的平潭之間的聯繫往來意義重大。