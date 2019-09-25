溫州龍港設市 陸加快中小城市發展

2019-09-25 21:07 聯合報 記者 聯合報 記者 呂佳蓉 ╱即時報導



有「中國農民第一城」之稱的溫州龍港今日正式「撤鎮設市」，龍港市成立大會於今日下午舉行；學者解析，龍港「撤鎮設市」體現大陸對新型城鎮化建設的要求，盼加快中小城市發展。

綜合陸媒報導，龍港地處浙江省溫州市蒼南縣東北部，原是五個小漁村。1984年龍港鎮設立，是農民集資建設的「中國第一座農民城」。隨著改革開放的進程，龍港從農民城邁入到新型城鎮。

2018年，龍港鎮人口超38萬，生產總值約300億元，在大陸全國綜合實力百強鎮排名第17位，已成名副其實的特大鎮。

針對龍港「撤鎮設市」的意義，中國城市和小城鎮改革發展中心首席經濟學家李鐵表示，龍港是第一個「農民城」，農民自帶口糧進鎮落戶在中國大陸是第一例。

他指出，1990年代開始，中國的鄉鎮企業發展到一定程度，在大陸各地湧現出一批大鎮，當時提出小城鎮發展具有非常重要的價值。在進行小城鎮管理制度改革的時候，率先進行的就是龍港，1995年龍港被列為全國57個小城鎮綜合改革試點鎮之一。

李鐵指出，「2014年國家新型城鎮化規劃頒佈以後，龍港成為首批國家新型城鎮化綜合試點中唯一一個特大鎮試點。」這次大陸國務院批准龍港撤鎮設市也體現了大陸對新型城鎮化建設的要求，加快中小城市發展，特別是加快特大鎮設市的進程。