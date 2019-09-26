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廈門石室禪院／石室書院 傳承中華傳統文化

2019-09-26 02:04聯合報 特派記者胡明揚／廈門報導

石室書院，傳承和弘揚中華優秀傳統文化。 圖／本報廈門傳真 記者胡明揚／攝影
石室書院，傳承和弘揚中華優秀傳統文化。 圖／本報廈門傳真 記者胡明揚／攝影
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石室禪院在2015年創立了石室書院，使石室禪院提升成為集學修、教育與文化交流等多功能的綜合性人文景觀，傳承和弘揚中華優秀傳統文化。

歷史上最早的石室書院位於四川成都，已建校2100多年，是地方政府創辦的第一所學校，被普遍認為是世界上最古老的地方「官學」。而廈門海滄區所轄區域歷經多次沿革調整，其間不乏鴻儒傳經講學的身影；因此這處海疆之地，早在宋朝就開始接受儒學文教的滋養，並逐漸孕育形成耕讀傳家的文化傳統。在此期間，海滄古代的書院作為教化一方的平台和載體，功不可沒。

從明代開始，石室禪院附近就有著名的金沙書院、華圃書院與文圃書院等古代書院。因緣聚合，石室禪院於2015年發起創立廈門石室書院。為了推動社會傳統文化大發展、大繁榮，促進兩岸學術交流，石室書院傳承和弘揚中華傳統文化，扎根廈門、深入社區，輻射全大陸，結合傳統文化精髓與現代發展理念，以家庭和社區為單位，開展各類文化課程及活動。

石室書院本著「仿效佛陀慈悲，弘揚藥師精神」宗旨，「學習經典、開啟智慧、完善品格、成就人生」的精神，致力於儒、釋、道中國傳統文化的學習、交流與互動，積極發展國學養生及身心健康的學修。自成立以來，舉辦包括：兩岸藥師佛文化節、兩岸樂活節、鬥茶節、漢字節、最大古地圖「福建輿圖」亮相、兩岸佛醫論壇、佛教名僧書法專題展、兩岸藥師文化慈善音樂會、兩岸佛文化攝影大賽等多項活動，努力傳承、發展傳統文化。

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