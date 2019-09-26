廈門石室禪院／千年古寺 歷經興衰變遷

2019-09-26 02:05 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 胡明揚 ／廈門報導



石室禪院舉行弘法活動 圖／本報廈門傳真 記者胡明揚／攝影 分享 facebook 閩南人自古信佛，信仰普遍，著名的佛寺在閩南一帶隨處可見。千年古剎石室禪院，據「漳州府志」與寺內現存的聖旨碑記載，此院創建於唐朝垂拱二年，原為人們修行的石室，後唐同光三年始建為寺院。

宋、元、明、清、民國年間，曾有過5次重修，明朝時規模最大，「殿宇三重，僧舍六十四間」。現僅存大殿一幢，建於清代道光年間，經光緒年間重修，遺留至今。

明末倭寇侵擾閩海，戚繼光將軍領兵入閩，抗擊倭寇，至今石室禪院後山，仍然留有戚繼光抗倭的「游城古寨」與「尖山古寨」遺跡，及當年紮兵駐寨時所用馬槽。

戚繼光當年紮兵駐寨時，所用馬槽。 圖／本報廈門傳真 記者胡明揚／攝影 分享 facebook

石室禪院歷經興衰變遷，明朝全盛時期，寺內有僧數百，但後來據說最多只能住99名出家人，其中有一緣故。原來古石室禪院所在地風水極佳，名為「金雞抱卵」（卵圓光形，比喻出家人），而寺院對面有一呈蛇形狀的山，寺山之間一河相隔，故而無恙；否則蛇吞雞卵，極為不祥。後寺院來一道士，自感受怠慢，便暗中鼓動鄉人造橋於河上，於是風水被破，「金雞」受「蛇」侵襲，難以護卵至百個，此後寺院漸漸衰落。

1996年底，忠明法師、朗明法師來此寺常住，宏揚藥師法門。兩位法師畢業於閩南佛學院，發起重興石室禪院之宏願，內重自修，舉辦各種法會，外重弘法，積極促進與各界交流。2000年，初創立廈門市石室禪院慈善功德會，以「仿效佛陀慈悲，弘揚藥師精神」為宗旨。

在廣大信眾的熱心建議和支持下，並考慮到道場無法容納日益增多的拜佛弟子，在忠明法師主持下，石室禪院從2004年開始，重修大雄寶殿、福壽樓、福慧樓、齋堂、講堂、禪堂、雲水堂、功德堂、琉璃寶塔、祈福鐘殿、天王殿、鐘樓、鼓樓、內外山門，使禪院成為一座集弘法、學修、慈善、旅遊為一體的綜合性寺院。