廈門石室禪院／大陸最長九龍壁 五百石羅漢迎賓

2019-09-26 02:05 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 胡明揚 ／廈門報導



空中俯瞰石室禪院全景，氣派莊嚴。 圖／本報廈門傳真 記者胡明揚／攝影 分享 facebook 廈門海滄區玳瑁山下，面對靈鷲山的藥師佛道場石室禪院，是閩南地區有名的千年古剎。

進入石室禪院，看到的第一座建築物就是山門。石室禪院的山門分為外山門和內三門，外山門為仿印度阿育王石柱建成的石雕牌坊式建築，四根石柱是佛陀四聖地的阿育王石柱（現為印度國徽），代表佛陀的誕生、成道、轉法輪、入涅槃。每根石柱頂上各有四尊獅子，面朝四方，威風八面。外山門兩邊，各有一尊笑口常開的金色彌勒佛像。

大雄寶殿兩側牆體人造石窟，供奉的是十八羅漢聖像。 圖／本報廈門傳真 記者胡明揚／攝影 分享 facebook

踏入山門，迎面而來的是石雕五百羅漢，尊尊造型各異，立於道路兩旁，夾道歡迎八方香客。

進入內三門（無相門、空門、無作門）後即是金剛殿，金剛殿兩旁彩塑的哼哈二將護法金剛，高大魁偉，各執法器，鎮守山門。從金剛殿進來，映入眼簾的一座高大雄偉建築物，就是福慧樓；一樓做為慈善會活動中心，二、三樓為石室書院。樓高三層，仿唐代寺院風格，黃牆、紅柱、琉璃瓦、亭台樓閣、長廊飛檐，整座樓宇顯得巍峨莊嚴。

石雕五百羅漢，尊尊造型各異。 圖／本報廈門傳真 記者胡明揚／攝影 分享 facebook

沿著福慧樓前的古青石板路往前走，見到一長方形水池，便是石室禪院的放生池。放生池上的九龍壁，有五色九條龍盤在照壁上，為放生池中釋迦太子像噴水沐浴，栩栩如生。九龍照壁全長108公尺，據稱為目前大陸最長的照壁；左右兩邊還刻有十二藥叉大將和十二生肖雕像。

石室禪院的大雄寶殿 圖／本報廈門傳真 記者胡明揚／攝影 分享 facebook

放生池對面有一座古建築，就是石室禪院的護法寺，即原來的舊大殿。此殿建於清道光年間，幾度重修，遺留至今，殿內供奉的是彌勒佛。院前左右兩顆玉蘭樹，高大挺拔，樹齡達200多年，和側殿兩株百年金桂，均為閩南同種樹中樹齡最長的樹，二者合為鎮寺之寶。

沿著石階直上，廣場上高大雄偉的建築物，就是大雄寶殿，也是整座寺院的核心建築，僧眾朝暮課誦集中修持的地方。正中供奉著佛祖釋迦牟尼佛，左邊是手托藥砵的藥師佛，右邊是手托蓮花的阿彌陀佛，三尊大佛慈悲莊嚴，廣度眾生。大佛兩旁供奉的是文殊、普賢、觀世音、地藏四大菩薩；兩側牆體正中央為一排人造石窟，供奉的是十八羅漢聖像。

大雄寶殿供奉著佛祖釋迦牟尼佛、藥師佛、阿彌陀佛三尊佛像。 圖／本報廈門傳真 記者胡明揚／攝影 分享 facebook

大雄寶殿二樓是藥師密壇。進入密壇旁有個經幢，此經幢高19.6公尺，經幢上刻有弘一法師在廈門修行期間所抄的藥師經，和一尊釋迦牟尼佛、七尊藥師佛、八大菩薩、十二藥叉等像。

祈福鐘殿位於藥師密壇之後，背枕青山，北望靈鷲孤峰，東臨琉璃寶塔；立於其上，居高臨下，俯瞰整座寺院。登上鐘殿平台，便見一口青銅大鐘，懸於梁上，這就是「萬福萬壽和平鐘」；鐘面上鑄有不同寫法的一萬個福字與一萬個壽字。此鐘2008年被收錄在「上海金氏大世界名冊」，即「有最多不同字體吉祥字的青銅大鐘」。

石室禪院，也是藥師佛道場。 圖／本報廈門傳真 記者胡明揚／攝影 分享 facebook

石室禪院的琉璃寶塔為六角、高七層，塔身為黃色，並用黃橙琉璃瓦裝飾，各層皆有出檐，獨具特色。塔的內部每層均以五彩琉璃磚砌壁，塔內有功德堂、普同塔、藏經閣等。

石室禪院建築群中，有一處建築與眾不同，就是弘法講堂，總面積達2500平方公尺，為全大陸最大的弘法講堂之一。講堂正中台上供奉的五尊佛像，為五方佛，整個講堂沉浸在靜謐、儒雅的氛圍中。寺院有重大的弘法慈善活動，都會在這裡舉行。