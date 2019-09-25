金門縣組團赴陸拜會旅遊部門 持續搶客爭取利多

2019-09-25 19:32 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



大陸「十一長假」即將來臨，為持續爭取陸客團來金門旅遊，縣府觀光處處長丁健剛於昨日\起一連3天赴大陸福州與廈門兩地，分別拜會福建省台港澳事務辦公室、福建省文化和旅遊廳、廈門市台港澳事務辦公室與廈門市文化和旅遊局等單位，期盼陸方在本月20日開放小三通陸客自由行政策後，能在團客旅遊、旅遊政策面及觀光活動合作等事宜，能給予更多的支持與善意。

縣府觀光處表示，丁健剛一行人於昨日下午拜會廈門市台港澳事務辦公室與文化和旅遊局，今日則赴福州拜會福建省台港澳事務辦公室與文化和旅遊廳，皆獲得陸方高度重視，雙方就近期兩門鄉親關切的「團體旅遊」、「陸客自由行」、「人道救援」、「旅遊品質」、「購物月」、「金廈旅遊節」等議題，進行討論與洽談合作細節。

丁健剛表示，已致力調整旅遊體質，陸續與各觀光產業交流座談，廣納建言，針對問題面對與改善，並計畫創新旅遊品牌，打造「探金十月購物趣」，提升自我品牌與吸引力。

他也提及，此次還有提到兩岸人道救援常態化對接，因應近年陸客來金門旅遊人數逐年攀升，意外事件屢屢發生，如遇有緊急事故，目前仍由我方紅十字會基於人道立場協助運送回廈門，進行後續處理事宜，解決燃眉之急，基於人道救援立場，金廈雙方應建立旅遊之人道救援處理機制，讓兩門紅十字會常態化對接，以維護旅客生命安全。

最後，力爭陸方開放相關旅遊政策部分。一則因目前大陸團體旅遊人數仍有配額限制，希望持續向大陸有關當局發聲，爭取放寬或免除陸客團來金配額限制；二則為，金廈旅遊節行之有年，以活動結合旅遊模式，新興旅遊態樣深植人心，廣受喜愛，也希望廈門市文旅局持續鼓勵大陸組團社推出新旅遊產品；其三則是，廈門自今年起開放144小時跨境免簽政策，金廈共同推動國際旅客，來廈門遊金門，共同打造多樣化旅遊模式。

大陸文化和旅遊部公告自8月1日起，暫停大陸居民赴台自由行47個試點城市，重挫金門觀光業，經縣長楊鎮浯與縣府團隊月餘的努力奔走與溝通，陸方終於9月20日恢復海西地區20個城市居民，得辦理自由行赴金門旅遊，為把握當前善意氛圍，觀光處此次再度出行，盼爭取更多政策與合作。