北京大興國際機場25日首飛七架航班 正式通航

2019-09-25 19:21 聯合報 記者 聯合報 記者 陳言喬 ╱即時報導



北京大興國際機場25日下午正式通航，16時23分起，來自大陸7家國內航空公司的7架大型客機依次從北京大興國際機場起飛，分別前往廣州、上海、成都、延安、杭州、福州、廈門，標誌著北京大興國際機場正式通航。

這7架飛機分別是中國南方航空公司的空客A380、中國東方航空公司的空客A350、中國國際航空公司的波音747-8、中國聯合航空公司的波音737-800、北京首都航空公司的空客A330-200、河北航空公司的波音737-800、廈門航空公司的波音787-9。

人民網報導，率先在北京大興國際機場起飛的南方航空公司作為最大的主基地航空公司，在大興國際機場擁有40%的時刻資源，未來將承擔北京大興國際機場40%航空旅客業務量，到2025年南航預計在大興國際機場投入飛機超過200架。

隨後起飛的東航未來將在大興機場投入180—200架飛機，旗下的中國聯合航空作為首家整建制入駐大興運營的航企也將於25日當晚從南苑機場全部轉場至大興。

國航在首航之後將執飛大興至深圳、重慶、昆明等10條國內航線，預計至2025年在大興機場投放約40至50架飛機。首航之後，南航、東航、國航將於2019年冬春航季（10月27日）開啟“兩場同時運營”狀態。

截至目前，共有66家航空公司意向入駐北京大興機場，其中20家境內航空公司、46家港澳台地區及外國航空公司，各航空公司航班時刻陸續獲批。