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中國學者：非洲豬瘟損失逾4兆 衝擊不亞於戰爭

2019-09-25 14:14中央社 上海25日電

非洲豬瘟對中國大陸造成的影響不只是豬價上漲，有中國學者推算，非洲豬瘟造成的直接損失達人民幣1兆元；也有專家表示，其影響「不亞於一場戰爭」，並衝擊官方重視的扶貧。

財新網報導，中國工程院院士、中國農業大學動物科技學院院長、世界畜產學會副主席李德發24日在一個豬業論壇表示，據推算中國非洲豬瘟的直接損失有1兆元（約新台幣4.4兆元），「這還不算產業鏈的上游和下游」。

中國在2017年豬肉產量為5451萬噸，當年豬肉進口的數量僅為121萬噸、出口量5.13萬噸。李德發說，全世界的豬一半是由中國產的，非洲豬瘟給畜牧業上了一課，「搞不好防疫防病是不行的，這堂課的代價太大」。

此外，中國農業科學院哈爾濱獸醫研究所豬傳染病研究室主任仇華吉今年5月曾在中國豬業「山河論壇」上發表一份「非洲豬瘟防控理論與實踐」報告，其中也表示，非洲豬瘟的影響是全方位的，「雖然它不死人，但是造成的經濟損失、對國計民生的衝擊、產生的政治經濟社會影響不亞於一場戰爭」。

從網路上查詢這份報告的內容可得知，仇華吉表示，有人說養豬產業上下游的從業人員有一億，這一億人的背後有無數個家庭，因此影響是全方位的。另一個重要影響是衝擊中國當前「扶貧攻堅」工作。

讓民眾脫貧是中共總書記習近平最重視的政績之一。他曾表示，要確保到2020年所有貧困地區和貧困人口一道邁入全面小康社會。

仇華吉認為，如果不重視防疫，非洲豬瘟有可能會讓剛脫貧的農民又重新返貧。他呼籲從其他國家的經驗學習如何防疫，最重要的是要徹底落實所有疫情處置的相關機制。

非洲豬瘟戰爭

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