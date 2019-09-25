親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

扯！ 華膳藏33條菸後門運出 空品處、民宅搜出私菸

彈劾川普正式宣戰：「烏克蘭門」醜聞與民主黨怎麼了？

王菲版「我和我的祖國」唱上熱搜 網友：聽不到大氣磅

2019-09-25 13:33世界日報 北京25日電

影片來源：聯合新聞網

本報系聯合新聞網報導，由陳凱歌任總導演的中共建政70周年獻禮片「我和我的祖國」，24日發布由王菲演唱的同名主題曲MV。王菲特殊的嗓音與唱法，將這首中國知名愛國歌曲唱出另一番風味，發布後立即在中國被瘋傳。

東方網報導，電影十一檔期，可謂是史上最激烈的「三強爭霸」。「我和我的祖國」、「攀登者」、「中國機長」三部電影紛紛釋出秘密武器，23日「中國機長」片方剛放出毛阿敏演唱的主題曲「我愛祖國的藍天」，24日「我和我的祖國」就緊隨其上，請出天后王菲親自演唱電影同名曲。

王菲版《我和我的祖國》唱上熱搜，網友：聽不到大氣磅的感覺。 (取材自天天快報)
王菲版《我和我的祖國》唱上熱搜，網友：聽不到大氣磅的感覺。 (取材自天天快報)
分享

據悉，一向「佛系」的王菲已經有16年時間沒有發行個人專輯，上一張國語專輯還是2003年的「將愛」，但業內有句話稱：「有一種電影配樂叫王菲」。近年來，王菲為「無問西東」、「從你的全世界路過」、「港囧」、「匆匆那年」等電影獻唱主題歌，這些電影無一例外都取得較高的票房，天后王菲的號召力可見一斑。

王菲版《我和我的祖國》唱上熱搜，網友：聽不到大氣磅的感覺。 (取材自澎湃新聞)
王菲版《我和我的祖國》唱上熱搜，網友：聽不到大氣磅的感覺。 (取材自澎湃新聞)
分享

24日王菲版MV一發布，就像龍捲風一樣席捲朋友圈，微博話題#王菲我和我的祖國#更是登上微博熱搜第五位。

另據環球時報報導，歌曲的編曲及製作人常石磊談及與王菲的合作時表示，王菲與「我和我的祖國」搭配在一起本身就很特別。一如常石磊對這首主題曲最初的設想，王菲對歌曲的詮釋也讓這首經典旋律呈現出一種別樣的自在、溫暖、遼闊，營造出一種祥和的包容感。

電影「我和我的祖國」取材自中共建政後七個重大歷史事件，由陳凱歌、張一白、管虎、薛曉路、徐崢、寧浩、文牧野等七位導演連袂打造，影片將於9月30日在全中國上映。

有網友表示，絕大多數人唱的只有「祖國」，而王菲唱的是「我和我的祖國」，就是要柔情似水，娓娓道來。但有網友認為，王菲發音不清，沒有聽到大氣磅的感覺。

電影中共

相關新聞

「朋友圈炫富」產業鏈 開跑車、住豪宅不用5元

2019-09-25 11:00

陸首艘自製兩棲攻擊艦今下水

2019-09-25 10:26

日本前首相鳩山由紀夫將獲聘為武漢大學名譽教授

2019-09-25 09:09

匈塞鐵路施工 中歐班列助陣

2019-09-25 02:02

徐家大院農家樂 引領風騷33年

2019-09-25 02:02

盧森堡文化周 看見成都魅力

2019-09-25 02:00

瓊州海峽客滾船救難演練

2019-09-25 02:00

熊貓寶寶 七小福亮相

2019-09-25 01:59

飛越瀾滄江 雙線大橋合體

2019-09-25 01:59

一箭雙星 北斗導航衛星成功發射

2019-09-25 01:05

湖南衡陽／陸家新屋 走過大時代

2019-09-25 00:18

湖南衡陽／船山書院 化育無數英才

2019-09-25 00:17

湖南衡陽／杜甫衣冠塚 緬懷詩聖

2019-09-25 00:16

湖南衡陽／工業博物館 秀千年文明

2019-09-25 00:15

建於清朝中國史上首個機場即將停運 南苑航班轉到大興

2019-09-24 22:55

小一小二不上數學 湖北1小學「課改」被叫停

2019-09-24 14:35

石家莊四塔各顯風采 廣惠寺華塔美如花

2019-09-24 14:15

石家莊千年古剎 歷代帝王必來「打卡」

2019-09-24 14:13

新生！九寨溝景區棧道升級、廁所革命、瀑布裂縫已填充

2019-09-24 12:52

關閉2年…九寨溝恢復震前容顏 27日重開

2019-09-24 12:52

陸財政部長：減稅降費政策70年來僅見

2019-09-24 11:37

北京故宮商品被罵翻！顏值、創意雖好 這件事卻激怒人

2019-09-24 11:00

他遭同學丟出4樓外 多個內臟受損　

2019-09-24 10:11

新疆兵團65年 闢建9城11大鎮

2019-09-24 01:26

浩吉鐵路洞庭湖大橋創多項第1

2019-09-24 01:26

溫室大棚升級 瓜果四季飄香

2019-09-24 01:26

品蘭香嘗美味中國農民豐收節 韶關登場

2019-09-24 01:26

湖南衡陽／天下法院 福嚴寺

2019-09-24 01:22

湖南衡陽／衡山八絕 會仙橋

2019-09-24 01:22

湖南衡陽／江南第一廟 南嶽大廟

2019-09-24 01:21

湖南衡陽／南嶽衡山 五嶽獨秀

2019-09-24 01:20

北京故宮文具開賣...質量被詬病 輿論評價兩極

2019-09-23 23:12

九寨溝景區關閉2年 9月27日重新開園

2019-09-23 17:19

中科院空天院：九寨溝逐漸恢復地震前的生態植被水平

2019-09-23 15:58

陽澄湖大閘蟹今開捕 無人機送來第一簍蟹

2019-09-23 15:58

廣深港高鐵香港段通車滿1年 客流只達預期6成半

2019-09-23 15:50

陽澄湖大閘蟹開捕 估計一隻能賣60元

2019-09-23 14:28

中國民眾最愛10大菜系 川菜得第一

2019-09-23 14:28

中國第一所沒有「圍牆」的大學 西安交大

2019-09-23 14:10
看更多

熱門文章

建於清朝中國史上首個機場即將停運 南苑航班轉到大興

2019-09-24 22:55

孟晚舟戴電子腳鐐照曝光 律師質疑美方介入

2019-09-24 15:51

台灣將舉行「929台港大遊行」 國台辦警告：玩火自焚

2019-09-25 11:11

「朋友圈炫富」產業鏈 開跑車、住豪宅不用5元

2019-09-25 11:00

中共建政70年閲兵創紀錄 全程80分鐘、飛機160架

2019-09-24 17:00

中共建政70週年維穩 紐時記者遭驅離住處

2019-09-24 19:03

國泰航空再有氧氣瓶被排氣 2機艙服務員被解僱

2019-09-24 19:12

阿里第一顆晶片問世 平頭哥發布AI晶片含光800

2019-09-25 12:13

海研中心副主任舉近25年案例 台獨在陸打擊下難得逞

2019-09-24 16:05

娶完嫂子又娶親家母...這家11人半個月內結、離婚23次

2019-09-24 16:21

習近平宣布：北京大興國際機場正式投運！

2019-09-25 13:27

共軍發言人憶70年前 中共軍機只有17架

2019-09-24 20:15

十一倒數7日 香港天天反送中

2019-09-25 01:05

國台辦證實 蔡金樹因涉嫌從事危害國家安全活動被審查

2019-09-25 12:00

王毅：中國面臨國土分裂危險 盼美支持中國反台獨

2019-09-25 13:25

「十一」閱兵史上最大規模 陸：沒有要「秀肌肉」

2019-09-25 01:05

飛越瀾滄江 雙線大橋合體

2019-09-25 01:59

高喊「婚姻自由」 怪男1年結婚23次

2019-09-24 16:20

疑片面報道香港示威 中國央視英國被查

2019-09-24 22:16

證券分析師越好看預測越準？研究調查結果這麼認為

2019-09-24 21:24

陸首艘自製兩棲攻擊艦今下水

2019-09-25 10:26

香港示威「私了」風起 以武制暴或以暴易暴？

2019-09-24 22:15

中國再投放一萬噸儲備凍豬肉 9月以來第2次

2019-09-24 22:15

我外交官進聯合國總部 國台辦：自我吹噓欺騙台灣民眾

2019-09-25 12:01

陸學者稱 非洲豬瘟對中國造成的直接損失已逾4兆元

2019-09-25 09:44

港民調：林鄭月娥聲望24.9分 距史上最低差0.3分

2019-09-24 16:46

華為董座：ICT的洞已補好 正攻克作業系統和生態

2019-09-24 19:14

大陸經濟下行 「4重點拚經濟」

2019-09-25 01:05

直擊陸「十一」閱兵訓練 「千人一條心、千足一個音」

2019-09-25 14:22

日本前首相鳩山由紀夫將獲聘為武漢大學名譽教授

2019-09-25 09:09

王毅：中美兩國脫鉤和關門 簡直就是天方夜譚

2019-09-25 09:35

匈塞鐵路施工 中歐班列助陣

2019-09-25 02:02

聽天后王菲 原來愛國歌曲也能這樣唱

2019-09-24 16:06

「一微克一微克去摳」還北京藍天

2019-09-25 02:01

反送中影響？ 來台港人首見負成長

2019-09-25 01:05

中共防長魏鳳和會晤北韓軍方高層：加強中朝合作

2019-09-24 22:52

孟晚舟再出庭 左腳腳踝戴有電子腳鐐

2019-09-24 15:47

港民主黨議員遭襲 港府：強烈譴責 必繩之以法

2019-09-24 20:08

易綱：人行不跟進大幅降息

2019-09-25 00:14

英媒：孟晚舟律師團將利用更多證據阻引渡程序

2019-09-24 16:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top