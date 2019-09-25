王菲版「我和我的祖國」唱上熱搜 網友：聽不到大氣磅

2019-09-25 13:33 世界日報 北京25日電



影片來源：聯合新聞網

本報系聯合新聞網報導，由陳凱歌任總導演的中共建政70周年獻禮片「我和我的祖國」，24日發布由王菲演唱的同名主題曲MV。王菲特殊的嗓音與唱法，將這首中國知名愛國歌曲唱出另一番風味，發布後立即在中國被瘋傳。

東方網報導，電影十一檔期，可謂是史上最激烈的「三強爭霸」。「我和我的祖國」、「攀登者」、「中國機長」三部電影紛紛釋出秘密武器，23日「中國機長」片方剛放出毛阿敏演唱的主題曲「我愛祖國的藍天」，24日「我和我的祖國」就緊隨其上，請出天后王菲親自演唱電影同名曲。

王菲版《我和我的祖國》唱上熱搜，網友：聽不到大氣磅的感覺。 (取材自天天快報) 分享 facebook

據悉，一向「佛系」的王菲已經有16年時間沒有發行個人專輯，上一張國語專輯還是2003年的「將愛」，但業內有句話稱：「有一種電影配樂叫王菲」。近年來，王菲為「無問西東」、「從你的全世界路過」、「港囧」、「匆匆那年」等電影獻唱主題歌，這些電影無一例外都取得較高的票房，天后王菲的號召力可見一斑。

王菲版《我和我的祖國》唱上熱搜，網友：聽不到大氣磅的感覺。 (取材自澎湃新聞) 分享 facebook

24日王菲版MV一發布，就像龍捲風一樣席捲朋友圈，微博話題#王菲我和我的祖國#更是登上微博熱搜第五位。

另據環球時報報導，歌曲的編曲及製作人常石磊談及與王菲的合作時表示，王菲與「我和我的祖國」搭配在一起本身就很特別。一如常石磊對這首主題曲最初的設想，王菲對歌曲的詮釋也讓這首經典旋律呈現出一種別樣的自在、溫暖、遼闊，營造出一種祥和的包容感。

電影「我和我的祖國」取材自中共建政後七個重大歷史事件，由陳凱歌、張一白、管虎、薛曉路、徐崢、寧浩、文牧野等七位導演連袂打造，影片將於9月30日在全中國上映。

有網友表示，絕大多數人唱的只有「祖國」，而王菲唱的是「我和我的祖國」，就是要柔情似水，娓娓道來。但有網友認為，王菲發音不清，沒有聽到大氣磅的感覺。