日本前首相鳩山由紀夫將獲聘為武漢大學名譽教授

2019-09-25 09:09 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



據上海《澎湃新聞》報導，日本前首相鳩山由紀夫25日將在武漢大學發表演講，並獲聘為武漢大學名譽教授。鳩山由紀夫曾於2009年9月16日至2010年6月2日擔任日本首相，他曾數次為日軍侵華公開道歉。

鳩山由紀夫25日演講主題為「亞洲新時代的和平構建」。澎湃新聞指出，鳩山由紀夫早前就已獲得大陸多所大學頒發榮譽學位或受聘為名譽教授。

2013年1月15日至18日，鳩山由紀夫曾以個人身分訪問中國，並參觀南京大屠殺紀念館，成為少數參觀過該紀念館的日本政要。

同年11月，鳩山由紀夫獲頒香港城市大學榮譽法學博士學位，並應邀出席城大講座擔任主講嘉賓。

鳩山由紀夫當時致詞時說，就算只有一個中國人被日軍殘殺，日方也不能以國家處於戰爭時期為藉口，這些暴行就算在戰時也不可接受。他並指日本有責任宣布永久中止戰爭，以澄清國際間的爭論，並向全球宣揚非軍國主義。

2014年8月22日，鳩山由紀夫訪問北京外國語大學，出席《我的人生》新書發行儀式並發表演講，當時他也獲頒北京外國語大學名譽教授證書。

2016年4月7日，在西安交通大學建校120周年暨遷校60周年校慶之際，鳩山由紀夫應邀出席發表演講，並受聘成為西安交通大學榮譽教授。