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建於清朝中國史上首個機場即將停運 南苑航班轉到大興

2019-09-24 22:55聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

備受矚目的北京大興機場將於下週一（30日）正式投入運營。而在大興機場的首航日，始建於清宣統二年（1910年）、中國歷史上第一座機場南苑機場也會正式關閉和停運。

南苑機場出發大廳外設有「轉場倒計時」牌，充滿離別氣息，近日有不少旅客站到牌子前合影留念。

南苑機場位於北京市豐台區，現為軍民合用機場，只對中國聯合航空公司和中國東方航空公司開放，同時也是中國聯合航空公司的主運營基地。南苑機場關閉後，民用航空功能轉移到大興機場。

綜合大陸媒體報導，中國聯合航空公司將在「一夜之間」完成50多架飛機、4000多名員工從南苑機場到大興機場的轉場，成為首家整建制進駐、首家運營的航空公司。轉場北京大興國際機場初期，中國聯合航空計劃日均航班量130餘班，通航點70餘個，航線80餘條，日均承運旅客量約2萬人。

在中聯航之後，包括南航、東航、國航等6家航空公司會在冬春航季首批入駐大興機場，英航、達美航空、俄航、馬航、西伯利亞航空等也會完全轉場，芬航和波蘭航空則將增開大興機場的航線。

南苑機場在中國航空史上佔據重要地位。早在清光緒三十年（1904年），就有來自法國的兩架飛機在南苑進行了飛行表演，這是飛機首次在中國起降。而今年已109歲的南苑機場，始建於清宣統二年（1910年）八月，當時南苑練兵場的一塊地被改成飛機跑道，命名為「南苑機場」，成為中國歷史上第一座機場。

1948年12月，南苑機場成為中共解放軍空軍在北京的一座軍用飛機場。1949年8月，中共解放軍第一個飛行中隊在南苑機場成立，並執行了中共「開國大典」的飛行任務。自此之後，在歷年的國慶閲兵中，南苑機場一直都是空、地受閲部隊的訓練基地，擔負著保障空、地受閲部隊訓練的任務，

歷史上蘇聯最高蘇維埃訪問團、美國國務卿季辛吉第一次來華等等一些重要專機也曾在南苑機場降落。

南苑機場出發大廳外設有「轉場倒計時」牌，充滿離別氣息，近日有不少旅客站到牌子前合...
南苑機場出發大廳外設有「轉場倒計時」牌，充滿離別氣息，近日有不少旅客站到牌子前合影留念。（香港01照片）
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清末時作為皇家獵場的南苑大門。（北京日報微信照片）
清末時作為皇家獵場的南苑大門。（北京日報微信照片）
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大興機場正式運營後，南苑機場也會正式關閉和停運。（香港01）
大興機場正式運營後，南苑機場也會正式關閉和停運。（香港01）
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機場北京中共

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