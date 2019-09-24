建於清朝中國史上首個機場即將停運 南苑航班轉到大興

2019-09-24 22:55 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



備受矚目的北京大興機場將於下週一（30日）正式投入運營。而在大興機場的首航日，始建於清宣統二年（1910年）、中國歷史上第一座機場南苑機場也會正式關閉和停運。

南苑機場出發大廳外設有「轉場倒計時」牌，充滿離別氣息，近日有不少旅客站到牌子前合影留念。

南苑機場位於北京市豐台區，現為軍民合用機場，只對中國聯合航空公司和中國東方航空公司開放，同時也是中國聯合航空公司的主運營基地。南苑機場關閉後，民用航空功能轉移到大興機場。

綜合大陸媒體報導，中國聯合航空公司將在「一夜之間」完成50多架飛機、4000多名員工從南苑機場到大興機場的轉場，成為首家整建制進駐、首家運營的航空公司。轉場北京大興國際機場初期，中國聯合航空計劃日均航班量130餘班，通航點70餘個，航線80餘條，日均承運旅客量約2萬人。

在中聯航之後，包括南航、東航、國航等6家航空公司會在冬春航季首批入駐大興機場，英航、達美航空、俄航、馬航、西伯利亞航空等也會完全轉場，芬航和波蘭航空則將增開大興機場的航線。

南苑機場在中國航空史上佔據重要地位。早在清光緒三十年（1904年），就有來自法國的兩架飛機在南苑進行了飛行表演，這是飛機首次在中國起降。而今年已109歲的南苑機場，始建於清宣統二年（1910年）八月，當時南苑練兵場的一塊地被改成飛機跑道，命名為「南苑機場」，成為中國歷史上第一座機場。

1948年12月，南苑機場成為中共解放軍空軍在北京的一座軍用飛機場。1949年8月，中共解放軍第一個飛行中隊在南苑機場成立，並執行了中共「開國大典」的飛行任務。自此之後，在歷年的國慶閲兵中，南苑機場一直都是空、地受閲部隊的訓練基地，擔負著保障空、地受閲部隊訓練的任務，