徐家大院農家樂 引領風騷33年

2019-09-25 02:02 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



在距成都市區50公里車程的農科村，70歲的徐紀元打開一扇柴門，安靜的川西民居小院映入眼簾，這裡曾是他一家居住的小院。33年前，就是在這個不起眼的小院中，中國大陸第一家農家樂誕生了。

根據新華社報導，1982年，中共中央第一個關於農村工作的「一號文件」發布，明確「包產到戶、包乾到戶」都是社會主義集體經濟的生產責任制。次年，改革春風吹到徐紀元的家鄉成都市郫縣三元鄉（今郫都區友愛街道）。家庭聯產承包責任制的推行，讓徐紀元家分到8畝地，種上了園林苗木。

「當時我是生產隊作業組長，大膽帶頭在家裡種起了花卉苗木，製作盆景，花木盆景生意越來越好，環境也越來越漂亮，來家裡的人也越來越多。」1986年，成了「萬元戶」的徐紀元在自家宅基地上修建了一座三合院式的川西民居。房前修起花台、院中擺上醬缸、四周遍植花木盆景，這座周邊農村面積最大、環境最好的小院吸引了不少人前來參觀。

「村裡來了客人，都想到我家來吃上一桌農家飯。後來鄉領導建議我把院子也對外開放：改革開放了嘛，政府鼓勵個人勤勞致富。」徐紀元回憶，1986年開始，徐家大院正式面向市場營業了。

「改革開放給農村帶來了機遇，我是一名農民，不僅希望家人生活更好，也希望全村的經濟搞活。」通過與一位旅行社老闆達成約定，由老闆帶遊客來徐家吃家常菜，觀光遊的客人便更多了，其他村民也紛紛效倣徐家的經營模式做起了鄉村旅遊接待。

農家樂很快從徐家大院發展到了全大陸各地。塞北江南、山村水鄉，千千萬萬個農家樂相繼誕生，成了中國農民的又一創新。