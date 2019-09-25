飛越瀾滄江 雙線大橋合體

2019-09-25 01:59 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



由中鐵十二局集團公司承建的中緬國際通道大（理）臨（滄）鐵路瀾滄江雙線大橋順利合龍。該橋是目前世界上在建的高地震烈度區最大跨度鐵路雙線連續剛構橋，全長431.6公尺。 新華社 分享 facebook 中緬國際通道大（理）臨（滄）鐵路瀾滄江雙線大橋於24日順利合龍。

據中新社報導，瀾滄江雙線大橋是高地震烈度區世界最大跨度鐵路雙線橋，大橋合龍標誌著中國橋梁建設邁上新水平，也為國內外在高地震烈度區、複雜地質條件下建設同類橋梁提供寶貴經驗。

瀾滄江雙線大橋位於雲南省大理州南澗縣，全長431.6公尺，從V字型深切峽谷飛跨東南亞第一長河——湄公河上游（中國境內段稱瀾滄江），大橋所在地區地震烈度等級達到8度，屬於高地震烈度區，地震對建築物破壞程度大，這對施工質量提出了很高要求，給大橋建設增加了難度。

瀾滄江雙線大橋主跨188公尺，墩高76公尺，是目前世界上位處高地震烈度區跨度最大的鐵路雙線連續剛構橋，也是大臨鐵路全線跨度最大、墩身最高、唯一飛跨瀾滄江的鐵路大橋。

自2016年開工建設以來，中國鐵路昆明局集團組織設計、施工、科研等多家單位開展技術攻關，先後攻克了高地震烈度影響、瞬時大風威脅、多工藝叠加施工、特殊地質地貌、高空作業、線形控制等6大施工難題，最後成功實現了大橋合龍。

據瞭解，大臨鐵路全長202公里，是中緬國際通道的重要組成部分，線路起自大理，跨越瀾滄江、穿越無量山脈後到達臨滄，設計時速160公里。建成通車後，昆明至臨滄僅需3小時左右，這對改善滇中、滇西區域綜合交通運輸體系，助推中國與周邊國家互聯互通起到積極作用。