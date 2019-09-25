飛越瀾滄江 雙線大橋合體
中緬國際通道大（理）臨（滄）鐵路瀾滄江雙線大橋於24日順利合龍。
據中新社報導，瀾滄江雙線大橋是高地震烈度區世界最大跨度鐵路雙線橋，大橋合龍標誌著中國橋梁建設邁上新水平，也為國內外在高地震烈度區、複雜地質條件下建設同類橋梁提供寶貴經驗。
瀾滄江雙線大橋位於雲南省大理州南澗縣，全長431.6公尺，從V字型深切峽谷飛跨東南亞第一長河——湄公河上游（中國境內段稱瀾滄江），大橋所在地區地震烈度等級達到8度，屬於高地震烈度區，地震對建築物破壞程度大，這對施工質量提出了很高要求，給大橋建設增加了難度。
瀾滄江雙線大橋主跨188公尺，墩高76公尺，是目前世界上位處高地震烈度區跨度最大的鐵路雙線連續剛構橋，也是大臨鐵路全線跨度最大、墩身最高、唯一飛跨瀾滄江的鐵路大橋。
自2016年開工建設以來，中國鐵路昆明局集團組織設計、施工、科研等多家單位開展技術攻關，先後攻克了高地震烈度影響、瞬時大風威脅、多工藝叠加施工、特殊地質地貌、高空作業、線形控制等6大施工難題，最後成功實現了大橋合龍。
據瞭解，大臨鐵路全長202公里，是中緬國際通道的重要組成部分，線路起自大理，跨越瀾滄江、穿越無量山脈後到達臨滄，設計時速160公里。建成通車後，昆明至臨滄僅需3小時左右，這對改善滇中、滇西區域綜合交通運輸體系，助推中國與周邊國家互聯互通起到積極作用。
留言