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小一小二不上數學 湖北1小學「課改」被叫停

2019-09-24 14:35世界日報 北京24日電

來源：YouTube

湖北赤壁一小學課改實驗「三年級開始上數學課，4年時間學完6年制小學數學內容」一事引發熱議，該校課改方案事後被當地教育局叫停。據教育局通報，「課改」學校未取得上級主管部門課題立項情況下，自行開展「課改」。校長吳震球則回應稱，目前在讀的一年級已開設數學課。

新京報報導，湖北赤壁正揚小學設定，從2015年秋季起，一二年級不開數學課，學生從三年級起上數學課，用4年時間學完6年制小學數學內容。該校還曾通過當地媒體對外發布「觀察結論」稱，實驗班學生語數成績大幅超過普通班學生，其他方面表現整體優於後者。

民辦小學「一二年級不上數學課」被叫停。 (取材自上游新聞)
民辦小學「一二年級不上數學課」被叫停。 (取材自上游新聞)
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該校官網顯示，全校參加實驗的孩子有200多人。在實驗班的數學教學環節上，該校自編了一套數學教材。

但據教育部《義務教育課程設置實驗方案》顯示，數學一直是小學一年級的必修科目。此事經當地媒體報導後，一度引發外界熱議。

近日，這項備受熱議的課改實驗被當地叫停。

報導指出，關於課改實驗的初衷，赤壁市正揚小學校長吳震球表示，小學一二年級的學生處於形象思維形成和發展時期，不適合學抽象的數學，「具有初步理解能力再學，效果更好」。

民辦小學「一二年級不上數學課」被叫停。 (取材自新京報)
民辦小學「一二年級不上數學課」被叫停。 (取材自新京報)
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目前，該校已在一年級課程中增設了數學課，針對目前已升至二年級尚未學習數學課的學生，吳震球稱，將盡快給出解決方案。

教育局北京

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