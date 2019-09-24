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新生！九寨溝景區棧道升級、廁所革命、瀑布裂縫已填充

2019-09-24 12:52世界日報 北京24日電

直擊九寨新生！棧道升級、廁所革命、諾日朗瀑布裂縫被填充 (取材自紅星新聞)
直擊九寨新生！棧道升級、廁所革命、諾日朗瀑布裂縫被填充 (取材自紅星新聞)
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在大自然與人工共同修復之下，地震後的九寨溝景區展現更令人驚豔的面貌。與地震前相比，九寨溝景區亂石不再，新房處處，平坦寬闊的景區道路已連接到了長海景點。九寨新生歸來，讓世人刮目相看。

直擊九寨新生！棧道升級、廁所革命、諾日朗瀑布裂縫被填充 (取材自紅星新聞)
直擊九寨新生！棧道升級、廁所革命、諾日朗瀑布裂縫被填充 (取材自紅星新聞)
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紅星新聞報導，歷經兩年修復的九寨溝景區，隨處可見相關工程忙著驗收的忙碌景象。此次九寨回歸，承載了當地數萬人的心血，他們建設道路、架設棧道，生態保育景觀景點；為了環保生態，大規模運用真空負壓衛生間系統；為重建棧道，從遙遠的北美洲購入防蟲、堅固性較高的南方杉木……都是為了讓九寨以最美麗、最安全、最生態的新生面貌，再迎八方來客。

九寨溝風景名勝區管理局規畫建設處工作人員徐明才表示，地震過後，他們就對景區的道路、管網、停車場進行恢復重建，總投資11億餘元人民幣(約1.54億美元)，目前已完工且具備運行條件。所有工程都是在原址恢復重建，以環保、生態為基準，所以路面寬度沒有額外擴寬。

直擊九寨新生！棧道升級、廁所革命、諾日朗瀑布裂縫被填充 (取材自紅星新聞)
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九寨溝景區也進行了「廁所革命」。以前景區使用的是打包廁所，工作人員每天都要把污糞擔到公路旁由車輛拉出溝外統一處理，在堅持「景區內收集，景區外處理」的廁所革命總體思路下，創全中國首例、大規模使用了廣泛應用於飛機高鐵的真空負壓衛生間系統，有管道直接連接吸污車，且所有馬桶均安裝具有自動換袋及加熱功能的智能馬桶圈，並有人臉識別智能廁紙機，節省了人力，又更生態、更高效。

地震時受地震波影響而受損嚴重的棧道，由景區從遙遠的北美洲購入防蟲、堅固性較高的南方杉木。據景區工作人員介紹，棧道巨大投入，一根寬12公分、厚5公分、長兩米的木條就需要54元左右。修建棧道也打足了生態牌，給樹留出生長位，讓遊客走在棧道上，覺得不是在逛景區，而是漫步在大森林中。

報導指出，景區修復工作均以自然修復為主，人工干預為輔。據介紹，震後諾日朗瀑布部分垮塌出現裂縫，景區採用震損鈣華體適當填充裂縫，現在的諾日朗瀑布已恢復昔日美麗的容顏。

地震修復

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