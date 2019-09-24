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關閉2年…九寨溝恢復震前容顏 27日重開

2019-09-24 12:52世界日報 北京24日電

關閉兩年的九寨溝景區9月27日重新開園 (取材自紅星新聞)
關閉兩年的九寨溝景區9月27日重新開園 (取材自紅星新聞)
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2017年8月9日受地震影響而關園的四川九寨溝景區，將於27日重開了。歷經兩年重建，九寨溝景區將試運行開放85%園區，每天限量5000人，暫不接待散客；開放區域為扎如溝的扎如寺、樹正溝（火花海除外）、日則溝（諾日朗至五花海段景點）、則查窪溝。

中國科學院空天信息研究院（中科院空天院）23日發布消息說，最新空間遙感監測顯示，四川九寨溝景區已逐漸恢復至兩年多前七級地震的震前水平，甚至因受地震影響還產生了更加壯麗的新景觀，例如九寨溝的水體顏色變得更加美麗；雙龍海瀑布的水流量變大，更加壯觀。

綜合報導指出，九寨溝景區管理局23日發布「關於部分區域恢復開放（試運行）的公告」，九寨溝景區目前大部分區域已具備重新對外開放條件，景區實行限時段每日上午8:30至下午5:00開放，並實行單日最大限量控制。接待對象為旅行社組織的團隊遊客，暫不接待散客。景區局部開園門票價格暫定為：旺季169元人民幣(約23美元)/人，淡季80元/人，景區門票及車票實行全網實名制預購。

川報觀察消息，由於今年雨水充沛，景區內海子特別美麗漂亮。擬開放區域道路、棧道、休息亭、環保廁所等專案的後續收尾工作基本完成。在食宿保障方面，預計200餘家餐館飯店能夠正常營業，賓館酒店可提供床位超1萬餘張。目前11家旅行社已做好接待服務準備。

道路交通方面，九黃機場於8月8日恢復通航，川九路已經完成油面鋪設（除控制性工程外），九寨溝的三條路線全線暢通，全縣交通通達能力恢復甚至超過震前水準。

根據中科院空天院發布的九寨溝景區地震前後要素遙感監測與評估結果顯示，九寨溝地震發生後，誘發了大量同震滑坡，也形成了許多潛在滑坡隱患點，主要分布在日則溝，其中五花海周邊的滑坡情況比較嚴重。經過兩年的自我修復，除日則溝五花海周邊外，九寨溝核心景區的植被生態景觀已逐漸恢復至震前水平。

地震旅行社中科院

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