陸財政部長：減稅降費政策70年來僅見

2019-09-24 11:37 聯合報 記者 聯合報 記者 陳言喬 ╱即時報導



大陸財政部長劉昆24日上午在北京表示，減稅降費是今年財政政策的頭等大事。中國今年的減稅降費規模是空前的，在世界上、中國財政史上，以前都沒有這麼大規模。在2018年減稅降費1.3萬億元基礎上，今年會繼續減輕企業稅費負擔2萬億元。

劉昆今天上午在出席「慶祝新中國成立70周年系列活動」首場新聞發布會上表示，整個減稅降費工作主要是五個方面，在四個時間點進行。小微企業普惠性減稅和個人所得稅專項附加扣除從1月1日起實施，深化增值稅改革從4月1日起實施，降低社保費率從5月1日起實施，清理和規範行政事業性收費和政府性基金從7月1日起實施。政策惠及面非常廣，幾乎所有納稅人都能夠在今年的減稅降費過程中得到實惠。

從今年的實施情況看，執行情況和預期基本相符。從減稅量來看，比原來預計還會多一些。按照今年的政府工作報告，全年將減輕企業稅收和社保繳費負擔2萬億元人民幣，從今年1-7月份的情況來看，全國累計新增減稅降費13492億元，其中新增減稅11740億元。分行業看，製造業新增減稅3648億元，占31%，是受益最大的行業；分經濟類型看，民營經濟新增減稅7450億元，占63%，受益是最明顯的。

他說，減稅的效果如何，市場主體和納稅人是最清楚的，國家統計局對北京等9個省市、311家企業開展的專題調研顯示，減稅的紅利中，七成以上是用於企業研發、技改和擴大再生產再投資，並明顯帶動企業加大研發投入。同時減稅降費激發了市場主體活力，有力增強了市場信心和經濟增長後勁。1-8月份，日均新登記企業達到1.9萬戶，高技術產業投資同比增長13%，增速比1-7月份和上年同期分別加快1.6和1.1個百分點，高於全部投資7.5個百分點。

劉昆表示，當前經濟運行處於合理區間，延續了總體平穩、穩中有進的發展態勢，說明減稅降費發揮了重要作用。