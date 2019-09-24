親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

新疆兵團65年 闢建9城11大鎮

2019-09-24 01:26聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

新疆生產建設兵團成立65年來，作為奠基新疆工業、領跑現代化農業的計畫單列特殊組織，見證新疆繁榮發展、科技進步、生態改善等方面的巨大變遷，給當地帶來深刻影響，為推動新疆發展、增進民族團結、維護社會穩定、鞏固大陸邊防做出了不可磨滅的歷史貢獻。

據新華社報導，今年90歲的第一代軍墾戰士劉聰普，70年前跟隨部隊進疆，後來駐紮在塔克拉瑪幹沙漠北緣、天山以南的阿克蘇。當時的新疆，生產力水平低下，生產方式落後，各族人民生活貧苦不堪。為加快發展，減輕當地政府和人民的經濟負擔，駐疆部隊開展大生產運動，實現自給自足。

劉聰普和戰友們在遠離人煙的荒漠中開荒造田，興修水利。他回憶說，那時候缺吃少穿，但大家都不怕苦，每天用扁擔挑兩個土筐子，一人平均一天要挑三方土。

65年來，新疆兵團在幅員遼闊的新疆版圖上新增片片綠洲，從無到有建起9座城市、11個建制鎮、170多個團場小城鎮，人口集聚成效顯著，不斷發揮安邊固疆的穩定器、凝聚各族群眾的大熔爐、先進生產力和先進文化示範區「三大作用」。

說起新疆兵團現代化農業，總離不開棉花。作為大陸重要的優質棉生產基地，新疆兵團棉花單產、機械化率連續多年居全大陸首位，不少職工群眾把棉花作為致富奔小康的「搖錢樹」。

石河子農業科學研究院棉花研究所所長秦江鴻年屆五旬，從事棉花新品種選育、栽培研究和新品種示範、推廣已近30年。自1953年新疆兵團打破新疆北緯45度不能生長棉花的奇蹟以來，在天山北坡地帶，新疆兵團農業科技人員持續攻堅，研究形成了以良種為前提、地膜覆蓋為主的模式化植棉體系。

新疆

相關新聞

品蘭香嘗美味中國農民豐收節 韶關登場

2019-09-24 01:26

溫室大棚升級 瓜果四季飄香

2019-09-24 01:26

浩吉鐵路洞庭湖大橋創多項第1

2019-09-24 01:26

湖南衡陽／衡山八絕 會仙橋

2019-09-24 01:22

湖南衡陽／天下法院 福嚴寺

2019-09-24 01:22

湖南衡陽／江南第一廟 南嶽大廟

2019-09-24 01:21

湖南衡陽／南嶽衡山 五嶽獨秀

2019-09-24 01:20

陽澄湖大閘蟹開捕 無人機送上第一簍

2019-09-24 00:27

熱門文章

這12類科系 念了碩士至少加薪1.1萬

2019-09-23 07:51

獨／少子化大海嘯 明年105個大學系組停招、裁撤

2019-09-23 09:09

法律系畢月薪4.5萬 跨領域多念這個變7.5萬

2019-09-23 07:39

海巡開箱超猛必看！但最好笑的…見過私菸案開箱嗎

2019-09-23 08:00

800萬車主有福了！老機車汰舊換新 明年最高補助5,000元

2019-09-23 19:03

上雙鎖的潘多拉盒子／蔡英文論文讀後感 II (下)

2019-09-23 11:34

他畢業於耶魯大學、曾任職華爾街 為何淪為流浪漢？

2019-09-23 12:28

不只挖台灣牆角 大陸一招讓美國後院倒戈！

2019-09-23 10:00

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top