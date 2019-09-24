新疆兵團65年 闢建9城11大鎮

2019-09-24 01:26 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



新疆生產建設兵團成立65年來，作為奠基新疆工業、領跑現代化農業的計畫單列特殊組織，見證新疆繁榮發展、科技進步、生態改善等方面的巨大變遷，給當地帶來深刻影響，為推動新疆發展、增進民族團結、維護社會穩定、鞏固大陸邊防做出了不可磨滅的歷史貢獻。

據新華社報導，今年90歲的第一代軍墾戰士劉聰普，70年前跟隨部隊進疆，後來駐紮在塔克拉瑪幹沙漠北緣、天山以南的阿克蘇。當時的新疆，生產力水平低下，生產方式落後，各族人民生活貧苦不堪。為加快發展，減輕當地政府和人民的經濟負擔，駐疆部隊開展大生產運動，實現自給自足。

劉聰普和戰友們在遠離人煙的荒漠中開荒造田，興修水利。他回憶說，那時候缺吃少穿，但大家都不怕苦，每天用扁擔挑兩個土筐子，一人平均一天要挑三方土。

65年來，新疆兵團在幅員遼闊的新疆版圖上新增片片綠洲，從無到有建起9座城市、11個建制鎮、170多個團場小城鎮，人口集聚成效顯著，不斷發揮安邊固疆的穩定器、凝聚各族群眾的大熔爐、先進生產力和先進文化示範區「三大作用」。

說起新疆兵團現代化農業，總離不開棉花。作為大陸重要的優質棉生產基地，新疆兵團棉花單產、機械化率連續多年居全大陸首位，不少職工群眾把棉花作為致富奔小康的「搖錢樹」。

石河子農業科學研究院棉花研究所所長秦江鴻年屆五旬，從事棉花新品種選育、栽培研究和新品種示範、推廣已近30年。自1953年新疆兵團打破新疆北緯45度不能生長棉花的奇蹟以來，在天山北坡地帶，新疆兵團農業科技人員持續攻堅，研究形成了以良種為前提、地膜覆蓋為主的模式化植棉體系。