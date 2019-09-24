湖南衡陽／南嶽衡山 五嶽獨秀

2019-09-24 01:20 聯合報 大陸特派員 聯合報 大陸特派員 王玉燕 ／湖南衡陽報導



祝融峰日出 圖／本報衡陽傳真 分享 facebook 湖南省中南部的衡陽市，地處湘中盆地，四周群山環繞，因地處南嶽衡山的南面而得名。衡山，是中國大陸五嶽名山之一，主峰坐落在衡陽市境內，層巒迭嶂，氣勢磅礡，以「五嶽獨秀」、「中華壽岳」著稱。除了壯麗秀美的自然景觀，衡山是南中國的宗教文化中心，有「宗教聖地」之稱。

衡山又名南嶽、壽岳、南山，據戰國時期「甘石星經」記載，因其位於星座28宿的軫星之翼，猶如衡器，可稱天地，故名衡山。由於氣候條件較其他四嶽佳，景色秀麗，故又暱稱為「南嶽獨秀」。清人魏源「衡岳吟」：「恆山如行，岱山如坐，華山如立，嵩山如臥，惟有南嶽獨如飛。」

衡山主峰「祝融峰」，高聳雲霄，雄峙南天。 羅盟／攝影 分享 facebook

衡山南起「雁陣驚寒，聲斷衡陽之浦」的衡陽市回雁峰（南嶽七十二峰首峰），北止「停車坐愛楓林晚，霜葉紅於二月花」的長沙嶽麓山（衡山尾峰），由巍然聳立的72座山峰組成，亦被稱作「青天七十二芙蓉」。主要山峰有回雁峰、祝融峰、紫蓋峰、嶽麓山等。最高的祝融峰海拔1300.2公尺，高聳雲霄，雄峙南天，每年吸引數以百萬計的遊客來此觀日出，看雲海，賞雪景。唐代文學家韓愈詩云：「祝融萬丈拔地起，欲見不見輕煙裡。」就是描寫祝融峰的高峻、雄偉。

南嶽大廟第七進為正殿「聖帝殿」，香客眾多。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook

洞天福地孕育了衡山的宗教文化，衡山是中國著名道教、佛教聖地，環山有寺、廟、庵、觀200多處，也是上古時期君王唐堯、虞舜巡疆狩獵祭祀社稷，夏禹殺馬祭天地求治洪方法之地。道教「三十六洞天，七十二福地」，有4處位於衡山之中；佛祖釋迦牟尼兩顆真身舍利子，珍藏於衡山金剛舍利塔中。

御碑亭大馱碑，狀似烏龜，古傳為贔屭，相傳撫摸能求得福氣。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook 祝融峰頂有祝融殿，又稱聖帝殿，明萬曆年間始建為祠；現在山頂的祝融殿，是清乾隆帝下詔重建的。穿過牌坊，進到香火鼎盛的「聖帝殿」，主祀火神祝融，後方供奉觀世音菩薩、南嶽慧思祖師、雷神。

衡山也是中華文明的重要發源地之一，被稱為「文明奧區」。中華文明是以農耕文明為基礎，傳說棲於此地的祝融，因最早發現保存和使用火種方法，使這裡的百姓率先告別了茹毛飲血的原始生活，推動了衡山的原始文明。