溫室大棚升級 瓜果四季飄香

2019-09-24 01:26 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



隨著溫室大棚、物聯網、大數據等現代科技在農業領域的應用，農村豐收已從過去的「秋收」變為「四季豐收」。

據新華社報導，「二月種空心菜，五月種小白菜，八月種香蔥，十二月種菠菜……在這塊菜地上，我一年可收割六種作物！」見到彭水泉時，他正打著赤腳、揮著鋤頭，在一大片綠油油的香蔥地裡鋤草。

年過六旬的他是江西省樂平市塔山街道天濟村的一名菜農。被譽為「江南菜鄉」的樂平，從上世紀六七十年代就開始規模化種菜，如今播種面積達30多萬畝，蔬菜遠銷北京、上海、廣東、海南等十多個省區市和日、韓等國。

「剛開始，我們種的都是露天蔬菜，季節性強，產量低，怕遇到惡劣天氣。」種了一輩子菜的老彭說，上世紀八十年代，他們開始摸索用竹竿搭建簡易的竹木拱棚，因有一定保溫效果，秋延後的辣椒、茄子、西葫蘆趕在元旦、春節期間上市，菜農們嘗到甜頭。

但竹木拱棚穩固性差，使用壽命短。於是，菜農們又改建了鋼架大棚，並引進了無滴膜、防蟲網、地膜覆蓋等反季節蔬菜栽培技術。不管是嚴寒還是酷暑，菜農都能收穫新鮮的蔬菜，就連下雪天大棚裡都是暖烘烘的，豐收的時間也延長了。

彭水泉說，現在一季的採摘量比過去一年都大，碰上菜價好的時候，一畝菜地年產值能達到1萬多元。

隨著物聯網、大數據等前沿科技的應用，如今溫室大棚又迎來升級。

走進贛州銘宸農業發展有限公司位於江西省贛縣區的蔬菜基地，只見6萬平方公尺的科技智能溫控大棚裡，茄子、豆角等蔬菜長勢喜人。公司負責人張向江說，基地裝有農田和氣象監測裝置，管理員可通過電腦遠程智能調控棚內的光照、溫度和濕度，創造最適合蔬菜生長的環境。

「智能技術讓溫室大棚從過去簡單的遮陽、避雨、保溫發展到控溫、控光、控肥等，能夠保證大棚內一年四季瓜果飄香。」張向江說。