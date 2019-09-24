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湖南衡陽／江南第一廟 南嶽大廟

2019-09-24 01:21聯合報 大陸特派員王玉燕／湖南衡陽報導

南嶽大廟第一進欞星門，由花崗石砌成，古樸雄偉。 特派員王玉燕／攝影
南嶽大廟第一進欞星門，由花崗石砌成，古樸雄偉。 特派員王玉燕／攝影
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位於衡山山腳下的南嶽古鎮北端赤帝峰下的南嶽大廟，是衡山最大的古廟，也是五嶽中規模最大、最完整的宮殿式廟宇；更是大陸南方現存最大的集民間祠廟、佛教寺院、道教宮觀於一體的古建築群，有「江南第一廟」、「南國故宮」之稱。

根據現存資料記載，南嶽大廟始建於唐，後經唐、宋、元、明、清6次大火和16次修繕擴建，於清光緒八年形成現在98500平方公尺的規模。四周圍以紅牆，角樓高聳，繞牆流注，頗似北京故宮風貌。東側為八間道觀，西側為八所佛寺，堪稱大陸寺廟一絕。

南嶽大廟有「三奇」之說，第一奇是「皇宮建築，江南一絕」。

南嶽大廟中軸線主體建築分為九進、四重院落，從前至後，依次為欞星門、奎星閣、正南門、御碑亭、嘉應門、御書樓、正殿、寢宮、北後門，層次分明，疏密有致，規制極似北京故宮，故有「江南小故宮」的美稱。大廟主祀神是「南嶽聖帝」，神號為祝融氏，現成為南嶽最大菩薩。

第一進是正門，也叫欞星門，由花崗石砌成；門左前方刻有「秀冠五嶽」，代表衡山獨秀。大廟第四進御碑亭，亭周四面為紅牆，每方開一拱門，亭內置一巨大馱碑，狀似烏龜，古傳為贔屭，相傳撫摸能求得福氣。兩翼東有八觀，西列八寺，佛道共存一廟、共奉一神的格局，是南嶽大廟有別於其它四座岳廟的重要特色。

第七進為正殿「聖帝殿」，採取帝居的「九五」之制，開間為九，進深為五。正殿高31.11公尺，高於故宮太和殿、孔廟大成聖殿和其他四岳中所有的正殿。內由72根花崗石圓柱頂立其間，寓意南嶽72峰。殿內供奉6.3公尺高的南嶽聖帝塑像，金身冠冕，垂紳正笏，神態威嚴。聖帝殿後牆上的泥塑、木雕、石刻，被稱為「江南建築三絕」，展現了南嶽神奇的民間工藝技法。

第二奇是「佛道共存」。佛教在南朝梁天監年間傳入衡山，最早弘法的是惠海和海印，後有慧思帶門徒40餘人來衡山弘法。當時，中國本土道教文化在衡山已很興旺，南嶽聖帝接納了佛教文化。

第三奇是「南嶽菩薩，有求必應」。每年春節，南嶽大廟都要隆重舉行祭祀「祝融聖帝」活動，傳說誰搶到正月初一的頭柱香，誰就最能獲得南嶽聖帝的庇佑，這一年就會萬事順利，心想事成。

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