品蘭香嘗美味中國農民豐收節 韶關登場

2019-09-24 01:26 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 胡明揚 ／廣東韶關報導



2019年中國農民豐收節暨韶關生態農業博覽會，昨天在廣東韶關翁源縣蘭花產業園盛大開幕。 記者胡明揚／攝影 分享 facebook 2019年中國農民豐收節暨韶關生態農業博覽會，昨天在廣東韶關翁源縣蘭花產業園盛大開幕。今年活動主題以「蘭香韻翁源，粵北悅豐收」為主題，並採取了「1+3+6」的多點聯動模式全域舉行，著重突出展示「節味、鄉味、美味」。

從9月23日到10月7日活動期間，歡迎民眾前來韶關翁源「吃」豐收節，粵菜精華、客家美食全都有！

豐收節期間，翁源將舉行四大主題活動，涵蓋「話生態、築智慧、見未來」韶關生態農業發展大會，暨「蘭得有你」翁源蘭花全球採購商峰會；美麗鄉村鬧豐收；「瓜果飄香、玩味豐收」嘉年華等。各大活動圍繞翁源「中國蘭花第一縣」的名片，充分結合蘭花仙子、美麗鄉村、民族特色、非遺元素、客家文化、豐收喜悅交融等元素，營造熱鬧過豐收節的喜慶氛圍。

韶關生態農業博覽會搭建了農特產品展示長廊，分為粵菜師傅·客家韶品、中國電信5G+智慧農業、青農優品集市、巾幗園與韶關名特優新農產品五個展區，讓遊客從智慧農業、青年創業精神、女性創業精神等多方面，感受韶關的生態農業發展力量。

「美麗鄉村鬧豐收」是韶關市活動的亮點之一，今年的主會場定在美麗鄉村示範點江尾鎮連溪村。村民們張燈結綵，開展了舞龍獅、剪米餅、炸油果等民俗活動。連溪村策劃了一系列形式新穎的農事體驗活動，豐收節農產品零花錢拼拼湊、農產品撕名牌、豐收大富翁、你畫我猜等多個有鄉味、夠鄉村的趣味項目，充分展示了美麗鄉村建設成果。

蘭花產業是翁源縣乃至韶關市現代農業的典範，被授予為「中國蘭花之鄉」、「中國蘭花第一縣」。目前產業園種植花卉2.43萬畝，以蘭花產業為主導，蘭花種植面積1.66萬畝，蘭花品種達1000多種，年產值超過15億元人民幣，形成了長約10公里的蘭花長廊。國蘭供應量超過全大陸國蘭銷售量的50%，已成為大陸最大的國蘭生產基地。