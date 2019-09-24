湖南衡陽／天下法院 福嚴寺

2019-09-24 01:22 聯合報 大陸特派員 聯合報 大陸特派員 王玉燕 ／湖南衡陽報導



傳說慧思禪師和南嶽神下棋勝了後，獲得香火寶地，在福嚴寺裡建造嶽神殿。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook 衡山擲缽峰東麓的福嚴寺，是佛教十大叢林之一，由世稱「南嶽尊者」的佛教天台宗二祖慧思禪師在六朝陳代光大元年創建，為南嶽最古名剎之一，在中國佛教史上享有名氣，為禪宗南宗著名傳法勝地，與南台、祝聖、上封三寺並稱「南嶽四大名藍」。

慧思禪師創建福嚴寺，當時名叫般若禪林，又名般若寺。唐朝先元三年，被尊為禪宗七宗的懷讓禪師來到南嶽，駐錫於此。自懷讓祖師以「磨磚為鏡」點化馬祖道一，馬祖得法以後，傳其法脈148人，遍布天下，故福嚴寺有「天下法院」美譽，成為禪宗千古佳話。今天福嚴寺的山門上有「天下法院」的橫額，兩邊有「六朝古剎」、「七祖道場」的豎聯。

金剛舍利塔頂層，安奉釋迦牟尼舍利子。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook 宋朝時，寺中有位叫福嚴的僧人增修寺院，並栽杉樹10萬株，成材後重修福嚴寺；為紀念老禪師，故改名為福嚴寺，一直沿用至今。福嚴寺不但寺古、佛古、樹古，而且歷史上出現了如楚圓、保宗、慈感、文演等一代宗師。 福嚴寺立於茂林修竹之中，古藤老樹縱橫其間，廟宇顯得分外古雅。

寺院依山而建，占地約四畝，整個建築是磚木結構。院堂依次為山門、知客廳、嶽神殿、大雄寶殿、祖堂。第一進是山門，第二進是知客廳，大門正東向廊柱上刻著楹聯「福嚴為南山第一古剎，般若是老祖不二法門。」闡明該寺的歷史和地位；第三進供奉南嶽聖帝。

福嚴寺東有著名的「磨鏡台」景觀，相傳是南禪七祖懷讓磨鏡鬥法之地。不遠處的金剛舍利塔頂層，安奉釋迦牟尼舍利子。該塔是江南規模最大的高山金剛利寶塔，塔高48公尺，為8面9層閣樓式仿宋建築。一層閣樓中，供奉著5.4公尺高的佛祖立像。塔四周和圍牆上，置有佛祖故事連環壁畫、五百羅漢圖、功德碑、詩詞碑廊等，堪稱大陸中南五省最為宏偉壯麗的塔剎。