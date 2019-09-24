湖南衡陽／衡山八絕 會仙橋

2019-09-24 01:22 聯合報 大陸特派員 聯合報 大陸特派員 王玉燕 ／湖南衡陽報導



南嶽衡山八絕之一會仙橋，又名試心橋。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook 衡山「八絕」之一的會仙橋，又叫仙人橋、試心橋，傳說因群仙聚會之所而得名，位於衡山主峰祝融峰巔側下的青玉壇。

相傳東漢時道教創始人張道陵自天目山遊南嶽，謁青玉壇。青玉壇是是一座天然石峰，突出萬丈絕澗之上，石上平坦，可容坐數十人。巨石上另有兩塊小石壘在上面，一石如坐大石之上，一石如蹲其旁，俗稱此二石為「試心石」。壇側有一塊約一公尺的長石板搭為小橋，與山麓相連，傳說過橋去到青玉壇，即可會到神仙，因此將其稱為會仙橋。

會仙橋連接會仙鋒與青玉壇之間，橋面極險窄，僅可容一人通過，橋下是萬丈深淵，狂風怒吼，常伴雲霧，令人膽戰心驚，需要勇氣方敢過橋，故名試心橋。站在會仙橋，還可望見祝融峰側一巨石，宛如烏龜，人稱「金龜朝聖」；登臨此處，如入仙境。

衡山冬景，銀妝素裹。 圖／本報衡陽傳真 分享 facebook

在會仙橋附近，還有「壽比茲岳」、「南山一境」等石刻。從這裡往下遠眺，「曾國藩古道」就在眼前。這條古道原名「北山朝聖古道」，在唐朝中晚期時已開始使用。古道連綿在山脊上，十分壯觀。根據記載，曾國藩為了方便母親來南嶽燒香拜佛，修建此古道，整條古道長約7公里，全部採用青石板鋪成，通祝融峰頂。為了不破壞大自然，修建古道時，並沒有採用山頭石頭，而是將長約130公分、厚15公分的青石板，一塊塊從山腳下搬運上來。

千百年來，這條古道在眾多香客心中，是一條無比神聖的「朝聖天路」。登頂衡山主峰祝融峰曾有四條古道，隨著歲月流逝，大部分都已經遭到破壞。「曾國藩古道」是迄今為止，保存最完好的一條古道。

沿著古道可到「上封寺」，是南嶽最早的古剎之一，道教尊為第二十二福地。自隋大業年間建寺起，距今已有1300多年歷史。隋煬帝南巡至此，下旨改觀為寺，賜名「上封寺」。由寺向西的石徑路前行，便來到祝融峰旁邊的不語岩，洞壁上刻著「不語掛錫」四個正楷大字。岩洞中有石凳、石桌，可供遊人歇腳。