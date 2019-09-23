九寨溝景區關閉2年 9月27日重新開園

2019-09-23 17:19 聯合報 記者 聯合報 記者 陳言喬 ╱即時報導



九寨溝的美景。圖／百度 分享 facebook 備受關注的四川九寨溝景區二年前因地震關園後，可望於9月27日開放85%園區。

川報觀察消息，9月23日，阿壩州在松潘縣召開全州文化旅遊暨全域旅遊發展大會。會上，阿壩州委書記劉坪說，經批准，九寨溝景區將於9月27日世界旅遊日正式局部開園。

至於九寨溝景區具體開放區域、開放物件和人流限量，以後續發佈的公告為准。

報導稱，經過兩年災後恢復重建，九寨溝景區85%的區域已基本具備開放條件。此次九寨溝景區擬開放區域，地災治理已基本完成，開放的景點中既有美麗的諾日朗瀑布，也有新景點雙龍海瀑布。由於今年雨水充沛，景區內海子特別美麗漂亮。擬開放區域道路、棧道、休息亭、環保廁所等專案的後續收尾工作基本完成，諾日朗綜合服務中心已具備3000人同時就餐條件。同時完成了景區地質災害隱患詳細調查與風險評估報告和地質災害安全隱患評估報告，完成了實名制網路購票系統和6套門閘檢票系統的升級。

為推動全域旅遊發展，九寨溝縣也將力爭甲勿池、甘海子、羅依生態農業產業園、柴門關等新景區景點與九寨溝景區同步開園。

為確保旅遊服務保障滿足開園要求，在食宿保障方面，九寨溝縣還制訂涉旅企業、個體准入審核清單，對九寨溝景區核心區域酒店、飯店進行全覆蓋審核准入，預計200餘家餐館飯店能夠正常營業，賓館酒店可提供床位超1萬餘張。

文化娛樂方面，3家演藝中心和11家藏家樂做好營業準備，預計每日能接待遊客5000人以上。

道路交通方面，九黃機場於8月8日恢復通航，川九路已經完成油面鋪設（除控制性工程外），九寨溝的三條路線全線暢通（成都—文縣—九寨溝，成都—平武—九寨溝，成都—汶川—九寨溝）全線暢通，全縣交通通達能力恢復甚至超過震前水準。

旅遊服務方面，開展涉旅服務人員培訓班3期、培訓旅遊服務人才1000餘人，目前11家旅行社已做好接待服務準備。

九寨溝景區在2017年8月9日受地震影響而關園。