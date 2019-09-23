陽澄湖大閘蟹今開捕 無人機送來第一簍蟹

2019-09-23 15:58 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



陽澄湖大閘蟹蟹黃蟹膏滋味鮮美。取自上海滋味鮮美。取自上海東方網 分享 facebook 陽澄湖大閘蟹今（23）日正式開捕，今年輪到常熟沙家浜舉辦開捕節，上午在萬眾矚目下，載著第一簍從陽澄湖裡打撈上來大閘蟹的無人機，由開湖儀式現場的陽澄湖大閘蟹協會常務副會長趙明元上前接過沉甸甸的第一簍蟹，陽澄湖大閘蟹正式起水大規模上市。

今天秋分，也是一年一度的中國農民豐收節，陽澄湖大閘蟹因此挑再今日開捕。

陽澄湖大閘蟹特指蘇州市境內113平方公里陽澄湖水域所產出、符合一定標準的大閘蟹。

產地涉及沿湖常熟市、昆山市、相城區、工業園區4個縣級行政區域。因此，每年的陽澄湖大閘蟹開捕節就在這4個城市輪流舉辦，今年的陽澄湖大閘蟹開捕節就在常熟沙家浜舉行。

蘇州陽澄湖大閘蟹行業協會發言人姚水生指出，雖然今年陽澄湖大閘蟹產量不低，但價格不會回落。

因為自2016年起為了保護水質，實施「退養還湖」政策，陽澄湖圍網養蟹面積一再縮減，截至目前僅剩1.6萬畝養殖面積，相較高峰時14.2萬畝的養殖面積，壓縮了將近九成。

雖然陽澄湖減少圍網養殖面積，但水質生態持續優化，加之今年氣溫正常，沒有很多高溫天，適宜大閘蟹生長，今年陽澄湖大閘蟹長勢良好。還有一個重要因素是今年陽澄湖大閘蟹的親本品種更為優良，引進的是母蟹5兩以上、公蟹7~8兩的「大種苗，因此今年陽澄湖大閘蟹的規格更大，品質更優。