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廣深港高鐵香港段通車滿1年 客流只達預期6成半

2019-09-23 15:50世界日報 香港新聞組／香港23日電

廣深港高鐵1周年。 中新社
廣深港高鐵1周年。 中新社
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造價844億港元（約107.6億美元）的廣深港高鐵香港段今天通車滿一年，過去一年，高鐵客流日均只有約5.2萬人次，只達預期的六成半。有經濟學者認為，除非高鐵有變革，否則「無得翻身」。

香港01報導，回望10年前，當時運輸及房屋局向立法會提交文件，預測高鐵預於2016年通車，日均客流可達9萬9000人次，更稱只要價錢合理，成功吸納新增的陸路跨境客源，就可達到目標客流。

但回首過去一年，高鐵客流日均只有約5.2萬人次，只及最新定立目標8萬100人次的六成半，而且更只有16天客流達8萬人次。

高鐵香港段2018年9月23日正式通車，截至今年8月31日，過去343日的總客量達1787萬人次，日均約5萬2102人次，距離目標客流的8萬100人次，相差約35%。另外，8月人次創新低，總數約117萬，日均3萬7623人次，與目標相距約53%。運房局指，至今共16天達8萬人次，單日最高乘客量為今年2月7日，即年初三，達10萬4155人次。

據報導，冠域商業及經濟研究中心主任關焯照認為，當初政府高估高鐵客量，對人口、經濟增長過於樂觀，而且低估高鐵面對其他陸內口岸、直通巴的挑戰。他認為，一年過後，市民大致適應新的出行模式，除非高鐵有變革，否則客量不會有大變動，直言：「無得翻身」。

高鐵香港

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