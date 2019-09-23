中國民眾最愛10大菜系 川菜得第一

2019-09-23 14:28 世界日報 北京23日電



大陸最愛菜系川菜當選 (中新社) 分享 facebook

中華美食博大精深，加上幅員廣闊，地理、氣候、特產不同，發展出各式各樣具有地方風味和特色的菜肴，其中，你知道哪個「菜系」最受中國民眾歡迎嗎？答案揭曉，正是麻、辣、香、鮮的「川菜」奪得第一名。

知味杭州．中國國際美食博覽會21日舉行，中國飯店協會、美團點評聯合發布了菜系品牌排行榜，在中國消費者喜愛的前十大中國菜系中，川菜不負眾望榮登首位。

中華美食源遠流長，中國作為餐飲大國，菜式之多、味型之廣，長期以來，各地菜肴在當地環境、飲食習慣等因素影響下，形成各地風味菜系。

直至今日，遍地開花的川菜館，以最多的商戶數量、最多的好評數和一菜一味的獨特風格，成為中國消費者最喜愛的菜系。第二名和第三名為粵菜和浙菜，兩者皆是以原汁原味、好食材才能做出好味道的風格緊隨其後。

川菜作為中華傳統的四大菜系之一，調味多變，以善用麻辣調味著稱，不僅是最有特色的菜系、民間最大菜系，同時也被冠以「百姓菜」。川菜以家常菜為主，取材多為日常食材，特點在於「紅味」講究麻辣香，「白味」則是鹹鮮中仍帶點微辣。

經常出現在百姓餐桌上的魚香肉絲、宮保雞丁、夫妻肺片、麻婆豆腐、回鍋肉都是川菜代表菜品，此外，近年紅遍中國的麻辣小龍蝦，也是以「川味」做調味。

至於中國消費者喜愛的前十大國際菜系，則是同樣來自亞洲的日本菜。中國飯店協會日本料理專業委員會數據顯示，最近五年間，日料企業以每年近50%高速增長。