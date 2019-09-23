十一綵排畫出彩虹噴射煙霧 中長程飛彈亮相

2019-09-23 09:58 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



中共建政七十周年臨近，十月一日將舉行大閱兵，北京天安門廣場周六（二十一日）凌晨至今天（二十三日）凌晨舉行第三次全流程綵排，大陸網友昨天拍到京城上空有戰機噴射彩虹顏色和擺出「70」的字樣，外電前天拍到有一部載有地對空導彈軍車，以及一輛坦克駛入天安門一帶。

據星島網，這是「十一」前的最後一次綵排，也是參閱裝備出動最齊全的一次「帶妝綵排」。飛機、大飛機、噴射彩虹的大飛機！昨天的北京天空被飛機「刷屏」，和過去的神秘、不准拍照不同，大陸網友紛紛上傳照片。圖片顯示，北京上空出現多架飛機，而飛機尾部噴射出七彩的顏色；另有多架飛機擺出「70」的字樣。有網民稱十分期待看到閱兵正式開始的畫面。

美聯社拍到圖片，位於北京建國門外大街一帶附近，當中還包括一輛載有中程地對空導彈軍車，另有多部特警車戒備。外媒眼中，「國之重器」中程及長程戰略飛彈武器仍然是重點，但在無人機展示行列卻展示了令人意外的裝備，分別是大型飛翼隱形無人偵察機，以及疑似高超音速無人偵察機。由於中共解放軍從沒有展示未服役部隊裝備的習慣，有理由相信展示的兩種裝備已經列裝。

昨天，天安門地區及相關道路將分時、分段採取交通管制措施外，來往北京機場、南站等多條巴士路線停運，周邊各主要商圈也將調整營業時間。北京公安局上周六指，民眾於十月二日前不得使用「低慢小」航空器，此包括航拍機、滑翔傘、航空模型、熱氣球等。另外景山公園昨天暫停開放，今天才恢復開放。