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連千毅深夜遭聲押禁見 疑粉絲竟去電地檢署要幫交保

浙江杭州 浸辣池比辣

2019-09-23 00:14聯合報 新華社

浙江杭州宋城景區設置了一個面積約300平方公尺的「辣椒水池」，現場徵集的幾十位遊客各自代表家鄉省份參加吃辣椒比賽。

新華社
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