脫離霾伏圈 石家莊再現藍天

2019-09-23 00:14 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



2088張——這是74歲的天空攝影師王汝春5年多來拍攝河北石家莊同一片天空的照片數量。

據中新社報導，自2014年元旦起，王汝春每天早上8點都會在家中陽台，為西向天空拍一張寫真，然後再標注上當日照片的時間、首要污染物、空氣質量等級和污染指數等數據。

「早些年霧霾嚴重時，連對面的樓房都看不清，現在隨著空氣質量好轉，遠處的大廈都能拍到了。」王汝春表示，這些存留的照片見證石家莊大氣質量逐步改善。 河北省省會石家莊位於華北平原腹地，太行山東麓。因其產業結構偏重，高耗能、高排放行業居多，秋冬季民用散煤燃燒排放現象嚴重，加之西面是太行山脈，北部為燕山山脈，污染物在山前被阻擋後堆積，一年近200天的靜風天裡霧霾難以擴散。

2013年以來，石家莊屢陷霾伏圈。重霾之下，石家莊直面藍天大考，打響了以治理大氣污染、推進產業轉型、開展植樹綠化等為主要內容的改善生態環境攻堅戰。

「2014年優良天數是110多天，2015年和2016年都增加了50多天，2017年的採暖季表現尤其好，跟2016年同期比好天氣增加了30多天。」每天拍完照片都會登錄河北省空氣質量自動監測及發佈系統的王汝春，會將查詢到的實時監測數據標注上。

通過照片對比，王汝春發現，石家莊空氣質量正逐年轉好。石家莊市大氣污染防治指揮部辦公室（簡稱石家莊市大氣辦）公佈的數據也印證了這一變化：2019年1-8月，石家莊優良天數為111天，同比增加5天。特別是3-8月份，石家莊市的PM2.5平均濃度除6月份與去年同期持平外，其餘月份均為2013年以來同期最好水平。

據石家莊市大氣辦介紹，受石家莊地理、氣候及產業結構等特殊性影響，當地治霾更多依靠人努力，讓抗霾行動主動跑在霧霾來臨前。除了加快產業結構調整，常態化開展散亂污專項整治外，當地積極加快能源結構調整，按照宜電則電、宜氣則氣原則，推進氣代煤、電代煤，著力治理燃煤污染，清理整頓煤炭市場等。

據河北省生態環境廳日前公佈的數據顯示，今年8月，河北省PM2.5平均濃度達到有監測記錄以來單月最低水平，河北省空氣質量綜合指數為2013年以來歷史同期最好水平。