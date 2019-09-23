涪陵頁岩氣田 遠離生態紅線

2019-09-23 00:19 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



距離重慶主城區車程約3小時的涪陵區焦石鎮，現在每天約有1775.5萬立方公尺的頁岩氣產出。這些頁岩氣能夠滿足約3400萬戶家庭的日用氣量。

中新社探訪大陸首個實現商業開發的大型頁岩氣田——涪陵頁岩氣田，探尋三峽庫區綠色能源的開採之路。

經大陸國土資源部審定，位於重慶的涪陵頁岩氣田累計探明儲量達6008億立方公尺，是全球除北美之外最大的頁岩氣田。2014年3月，中國石油化工股份有限公司宣布涪陵頁岩氣田提前進入商業生產，使中國成為繼美國、加拿大之後第三個實現頁岩氣商業開發的國家。

在武陵山脈蜿蜒的山道行駛約半小時，來到位於涪陵區焦石鎮焦頁1HF井。該井是中國第一口實現商業開發的頁岩氣井。自2013年1月正式投產外銷，焦頁1HF井開採6年後仍繼續生產著頁岩氣，現已累計產氣超過1.1億立方公尺。不同於石油開採的噪聲，頁岩氣開採處並沒有特別的聲音。

「頁岩氣的開採與其他能源開採不同，雖然上面只有一個小平台，但在地底下卻和樹根一樣密布著鑽口。」中國石化江漢油田涪陵頁岩氣公司（簡稱涪陵頁岩氣公司）技術中心高級主管葛蘭表示，頁岩氣是一種以吸附或游離狀態存在於頁岩及其夾層中的非常規天然氣，它自儲自生，沒有天然溢出通道，只有通過壓裂由管道輸出。

涪陵頁岩氣田開採區域多為山地或丘陵地貌，頁岩氣田多數井口分布於山嶺之間。如何在開採同時守護住三峽庫區的綠水青山，成為頁岩氣開採必須解決的問題。

「位於長江生態保護區域內的清溪河是重慶市一級水源保護地。為了保護長江生態環境，我們對本要經過清溪河流域的3個井位進行了調整，將其移到離清溪河流域3公里遠的區域，遠超國家規定的距離水系1公里範圍。」涪陵頁岩氣公司安全環保管理部主任江建飛說。

「井位部署在外行人眼中只是在圖紙上重新畫個圈。但是涪陵頁岩氣田位於大山深處，地下暗河、溶洞眾多，地上保護區多、公共設施多，重新圈定井位光討論位置就花了好幾個月。」江建飛表示，為了守護長江沿線的綠水青山，涪陵頁岩氣公司詳查頁岩氣開採區域地理條件，製作了探採礦區塊與各類保護地重疊區域面積統計表，對重疊區域進行標注，並制定井位繞行辦法，確保井位部署不觸碰生態紅線。