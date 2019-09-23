台山名菜坑螺 誘饕客

2019-09-23 00:21 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



廣東民間素有吃螺的習慣，吃螺的樂趣不僅來自舌尖上對細嫩螺肉的滿足感，更多的是享受嘬螺時那「嘶嘶」聲不斷的過程。懂得嘬螺之人，前後嘬兩下就能輕鬆地將螺肉從殼中嘬進嘴裡，而不得嘬螺竅門之人則需藉助牙籤將螺肉挑出來食用。在廣東僑鄉台山，當地出產的山坑螺被烹成多款口味的菜肴，以獨有的鮮味吸引眾多食客驅車前往品嘗。 中新社報導，據瞭解，山坑螺在台山被簡稱為坑螺，其體型小巧尖長，圓錐形的外殼呈青褐色或黑褐色，顔色與溪流中的石頭相近，喜歡棲息於底泥富含腐殖質的乾淨水域環境，常以泥土中的微生物和水中浮植物、幼嫩水生植物、青苔等為食。坑螺晝伏夜出，白天多數藏身於溪流石頭縫隙中或腐葉底下，晚上會現身於溪流平緩的位置活動和覓食。 「運氣好的話，有時一個晚上去山溪中能撿回幾公斤坑螺，若運氣不太好的話，估計也就空手而歸。」台山端芬鎮隆文墟一坑螺收購商近日告訴記者，當地村民去撿坑螺要看天氣和運氣，下雨天溪流渾濁、天氣突然轉涼等因素都會直接影響坑螺的收購量，目前的收購價根據大小為每公斤18元人民幣至32元人民幣之間，坑螺個頭越大售價越貴。

在隆文有幾款當地人比較喜歡的坑螺菜式，分別為紫蘇蒜蓉蒸坑螺、豉汁紫蘇炒坑螺、坑螺煲雞湯、土雞豬骨燉坑螺湯。據隆城餐廳老闆李啟萍女士介紹，坑螺蒸、炒、煲等做法比較普遍，而用坑螺燉湯是當地人獨有的烹飪方法，只有當地的食客才知道這種吃法。僅需將用清水隔天靜養、吐淨雜質的坑螺敲去尾部，搭配小母雞、豬骨和薑塊燉上三、四個小時即可，燉好的湯汁入口清甜鮮香，既有坑螺的鮮，又有雞肉的香，讓人欲罷不能。

用雞和坑螺搭配烹飪的菜式，在廣東韶關、雲浮等地比較常見，坑螺蒸雞更是韶關當地的家常菜，類似的出品在台山四九鎮的禾味農家飯餐廳也有呈現。